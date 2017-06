Adri: «El día del Extremadura sólo entraron familiares al vestuario»

El meta del Real Jaén, Adri, con contrato para la próxima temporada, se mostró ayer rotundo ante las insinuaciones destiladas en rueda de prensa por Membrado:«Ese día sólo pisaron el vestuario nuestros familiares. Fue a petición de Mario Ramón, Felipe y mía, ya que pensamos que si bajaban al vestuario a dar el grito con nosotros sería un empujón más. Yasí fue. Nadie más pisó ese vestuario».

El máximo accionista del Real Jaén dejó caer que «el día del partido ante el Extremadura directivos de otro club visitaron el vestuario de los jugadores del Real Jaén para ofrecer una prima en negativo». No quiso aportar más datos ni detalles, únicamente que había «gente del club vigilando para que nadie de la directiva del Real Jaén lo viera» y que «este tema está hablado con la Policía pero no denunciado.

Si el accionista significativo pretendía apagar el fuego de esta semana, con las declaraciones de Andrés Rodríguez y el desafortunado comunicado de prensa, lo que hizo fue avivarlo. Y eso que empezó pidiendo perdón. «No quiero darle más importancia. Si ha habido alguna manifestación pido disculpas en nombre del club. A los jugadores los hemos primado independientemente de la deuda a la espera de tener un trato favorable. No somos culpables de esta situación. Ha habido unas primas y no se han cumplido los objetivos para permanecer en Segunda B, pero hemos dado un voto de confianza y se han dado las primas. Hacen bien en denunciar. No son culpables, se les puede pedir un esfuerzo pero son libres de aceptarlo o no. Agradezco a Joserra que no haya denunciado», explicó.