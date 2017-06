Quesada: "Es triste la manera en que nos usan, volvemos a las andadas"

Respuesta a través de las redes sociales de los jugadores del Real Jaén en esta última temporada al último comunicado del club. Uno de los pesos pesados, Óscar Quesada, que incluso entra en los planes para la próxima temporada en caso de alcanzar un acuerdo, ha sido tajante. "Parecía que si... pero no... la vida sigue igual... o peor... es triste la manera en que nos usan según les interese... volvemos a las andadas...", señaña el orcereño, que ha recibido el apoyo de multitud de aficionados en su cuenta de Twitter y en otras redes.

El delantero Vitu ha sido otro de los que ha dejado su opinión. "Pero en qué se está transformando esto, ¡por Dios! A más de 1 me hubiese gustado ver en esta situación. Vergonzosas declaraciones. ¡Menudo Circo!", señala.

El club emitió ayer un comunicado en el que se agradecía la actitud mostrada «por Joserra, al ser el único futbolista que no ha denunciado al Real Jaén. Lamentamos profundamente que el resto de futbolistas no haya seguido su ejemplo y se hayan mostrado por el momento intransigentes ante las propuestas efectuadas por los nuevos propietarios de la institución, que recordemos sólo están intentando solucionar, con la máxima seriedad y en cumplimiento estricto de la legalidad, una situación de quiebra técnica no provocada por ellos».

Del mismo modo, «se ha recibido notificación de demanda laboral presentada por el todavía trabajador del club, Rafael Ortega de Manuel, mediante la cual reclama las cantidades que se le adeudan, en lo que constituye una muestra más del nulo apoyo que el personal laboral de la entidad está prestando a quienes lo único que están intentando es cumplir con las obligaciones salariales generadas por otros».

Informan igualmente de que «el montante total de la deuda con los trabajadores de la institución a fecha 30 de junio ascenderá a 314.902,32 euros. A pesar de las escasas facilidades encontradas, reiteramos el compromiso adquirido de agotar todas las vías posibles para efectuar el abono de esta cantidad».