Órdago blanco: «Si los jugadores no aceptan pagarés el club descenderá»

«Pagarés, a cobrar en cinco meses, o los jugadores serán los culpables del descenso del Real Jaén a División de Honor. No podemos cometer una ilegalidad». Así de contundente se mostró ayer en el programa La Jugada de Canal Sur Jaén el consejero delegado del club blanco, Andrés Rodríguez, quien puso la pelota en el tejado de los futbolistas. «Les pido apoyo para que acepten un pagaré del Real Jaén, que no puede ser de otra persona porque si no cometo un delito penal. Y con ese pagaré podrán ir a quien quiera para que les ayude. Ellos han bajado el equipo a Tercera y yo no les recrimino nada. Si alguien me da una manera legal lo hacemos pero no la hay. Les pido confianza, en su conciencia queda».

Desde la entidad señalan que no pueden saltarse la legalidad vigente. «Estamos trabando para que el Real Jaén compita en Tercera División. Pero el club está embargado y en causa de disolución. No es cuestión de liquidez, el problema es que no se puede pagar. Dinero no se puede poner, porque directamente Hacienda nos mete un problema».

Interrogado sobre la fórmula para convencer a los jugadores explicó que «con un proyecto serio y de futuro, condicionado a la ampliación de capital. Los vamos a citar y si no aceptan será culpa de ellos. Sólo puedo pagar el doble del salario mínimo interprofesional. No vamos a cometer ninguna ilegalidad, si todo pasa por ahí descenderemos». Para añadir que «pediremos amparo a la justicia o a quien haga falta porque no nos pueden obligar a cometer un delito».

En su argumentación Rodríguez comentó que «si no se fían del proyecto de futuro y no puedo pagarles, ¿de quién es la culpa? Si no creen en nosotros y quieren denunciar será culpa de ellos. No es un problema de cantidades. Siempre se han hecho las cosas mal. Con la campaña de abonados se recogía el dinero para pagar deudas atrasadas. Se hará un presupuesto anual, no cobraremos el dinero por el carné porque tampoco puedo cobrarles para no cometer una ilegalidad. Somos gente seria, que cumple la ley a rajatabla. Y no puedo avalar porque entonces tendría que avalar también la deuda de Hacienda. Y Tomás Membrado tiene un patrimonio que no puede poner en juego».

Hay que recordar que a los futbolistas se les ha ofrecido unos pagarés con un interés a un 1,25% mensual, con un plazo de cobro de unos cinco meses, para culminar la futura ampliación de capital. «Se cubrirá con el patrimonio de Tomás Membrado. La deuda no llega a cuatro millones de euros. Y Tomás Membrado pondrá 10 millones de euros y será de diez o doce millones». Y aporta un dato más: «si un aficionado acude a la ampliación con mil euros le regalaremos el abono durante varias temporadas».

Además, desveló que ya se ha mantenido una «reunión con la Seguridad Social la semana pasada y tiene intención de ayudar. Estamos pendientes de otro cónclave a tres bandas con Seguridad Social y Hacienda. La Seguridad Social confía en Membrado, conoce su seriedad y está por la labor de ayudar. Membrado tiene varios negocios, uno de ellos el agrícola y ha pensado crear sinergias con el sector del aceite. Estamos pendientes de mucha gente trabajando y la semana que viene se explicarán los detalles de esta ampliación de capital».

Nota informativa

Por otro lado, el club emitió ayer un comunicado en el que se agradecía la actitud mostrada «por Joserra, al ser el único futbolista que no ha denunciado al Real Jaén. Lamentamos profundamente que el resto de futbolistas no haya seguido su ejemplo y se hayan mostrado por el momento intransigentes ante las propuestas efectuadas por los nuevos propietarios de la institución, que recordemos sólo están intentando solucionar, con la máxima seriedad y en cumplimiento estricto de la legalidad, una situación de quiebra técnica no provocada por ellos».

Del mismo modo, «se ha recibido notificación de demanda laboral presentada por el todavía trabajador del club, Rafael Ortega de Manuel, mediante la cual reclama las cantidades que se le adeudan, en lo que constituye una muestra más del nulo apoyo que el personal laboral de la entidad está prestando a quienes lo único que están intentando es cumplir con las obligaciones salariales generadas por otros».

Informan igualmente de que «el montante total de la deuda con los trabajadores de la institución a fecha 30 de junio ascenderá a 314.902,32 euros. A pesar de las escasas facilidades encontradas, reiteramos el compromiso adquirido de agotar todas las vías posibles para efectuar el abono de esta cantidad».