Semana clave para un Real Jaén que sigue esperando soluciones concretas

Las palabras y promesas hay que empezar a materializarlas. El reloj marca su paso, de forma inexorable, y algunos achaques de esta casi centenaria entidad no entienden de aplazamientos y buenas voluntades. Es la hora de las soluciones concretas y no deberían demorarse más tiempo.

En el horizonte se cierne, amenazante, el obligado cumplimiento con las mensualidades (6) que se adeuda a la primera plantilla. Los jugadores, todos salvo Joserra, denunciaron y pese a que desde la entidad se anuncia a bombo y platillo tener perfilado un acuerdo que solucione el entuerto, lo cierto es que en AFE no han dado aún el visto bueno. Si el Real Jaén no cumple antes del 30 de junio con este compromiso de pago sufriría un descenso administrativo. La semana pasada se suspendió un cónclave con los jugadores para presentarles la fórmula de pago prevista, aunque en el club afirman que todo estará resuelto para el 15 de este mes. No hay que olvidar que el club no puede saltarse la legalidad vigente. Tiene las cuentas embargadas por la Agencia Tributaria, que cuenta con prioridad a la hora de efectuar cualquier pago. Pero no es el único problema que deben solucionar los nuevos gestores del Real Jaén.

Hasta la fecha, la plantilla ha mantenido un mensaje único a la hora de hablar sobre los nuevos gestores. «Confiamos en ellos porque han cumplido todo lo que han dicho». Hay que subrayar también que cuentan con el apoyo de la Federación de Peñas y la Mesa de la Afición.

Pero no pueden seguir dilatando mucho más los plazos. Desde mediados del mes de mayo está pendiente, según aseguró el máximo accionista Tomás Membrado, una rueda de prensa en la que se explicaría al detalle el 'Proyecto del Real Jaén para la consolidación patrimonial, económico-financiera y deportiva, y de promoción del oleoturismo y del aceite de oliva virgen extra ecológico' -que así se titula el díptico explicativo de dicho proyecto- y que debe aportar las soluciones económicas a una entidad que necesita urgentemente liquidez. La principal baza pasa por una ampliación de capital, a la que acudirá el propio Membrado y cuyos detalles y presentación, junto a la campaña de abonados, acumulan ya una semana de retraso. Está por ver la respuesta de la afición jienense y del tejido empresarial de la capital.

También acumula varias semanas de retraso la oficialización de la composición del nuevo Consejo, con el reparto de las respectivas responsabilidades. En la práctica cada consejero conoce ya su parcela de acción y temas como la nueva campaña de abonados están ya muy avanzados.

Por otro lado, los aficionados se movilizaron ayer en redes sociales ante un mensaje de Óscar Quesada en el que afirmaba que estaba ante un «domingo de disfrutar de la familia, de reflexión y seguir dándole vueltas a la cabeza». Fueron múltiples los mensajes de seguidores del Real Jaén pidiéndole que renovara «para ayudar al club a regresar a Segunda División B. Por eso, Quesada quédate».