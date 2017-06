Ordóñez y Aguado piden tiempo

Son los jugadores que representan el futuro del Real Jaén. En los que muchos aficionados depositan sus esperanzas de cara a devolver al club blanco a la categoría de bronce del fútbol nacional. David Ordóñez y Álvaro Aguado tienen contrato en vigor para la próxima campaña y se trata de peloteros, por su juventud y clase, que interesan para la temporada 2017-2018.

Antes del partido ante el Jumilla, José Quesada, consejero responsable de la parcela deportiva de la entidad, mantuvo un cónclave con ellos. Aguado explicaba unos días después de esa reunión a IDEAL, en concreto el 11 de mayo: «Tengo contrato. El martes se pusieron en contacto conmigo los nuevos dirigentes y me dijeron que cuentan conmigo. No hablamos nada más detallado, solo cosas generales. Dijimos de darnos un tiempo para ver qué podemos hacer. Tengo que hacer balance a nivel colectivo e individual de cómo se ha dado la temporada. El sábado después del partido voy a desconectar y a pensar ya en la siguiente temporada. Espero seguir aquí pero no lo sé todavía. Cuando hablen conmigo más detalladamente, si me interesa o no continuar, habrá que valorar todo. He visto que este año no se me ha valorado lo suficiente. Cuando se me presente el proyecto, ver el entrenador que viene, si quiere contar conmigo y me valora, será momento de tomar una decisión. Insisto en que de momento no sé lo que haré». Y según Aguado y Ordóñez nada ha cambiado desde entonces. Ni se han vuelto a reunir ni han hablado por teléfono.

De esta forma, a ambos futbolistas les extraña las declaraciones de José Quesada realizadas el pasado lunes en la tertulia que dirige Manuel Contreras en la Cadena Cope. Quesada aseguró que se había «hablado con Óscar, Santi y Nando y su predisposición es muy amplia para continuar. Todos queremos que sea así. Se ha contactado con Álvaro Aguado y Ordóñez. Su respuesta si que es verdad que me sorprendió. David y Álvaro tienen otras perspectivas independientes al futuro del Real Jaén. Nos interesaría contar con ellos y la primera llamada hemos tenido una respuesta que no nos ha cuadrado. Tenemos que seguir hablando con ellos, pero no podemos esperar porque queremos hacer una plantilla competitiva».

Así, ambos subrayan que «sólo pidieron tiempo, para conocer el proyecto y aguardar que se cumplieran las promesas de pago».

En concreto, David Ordóñez subraya que su pensamiento «pasa por seguir en el Real Jaén». Reconoce que «a día de hoy no tengo ninguna otra oferta, pero es lógico que estemos esperando los movimientos del mercado. Todavía es muy pronto para tomar una decisión». Y añade: «Sólo si viene algo de un filial, que suponga dar un paso al frente en mi carrera me pensaría dejar la que considero mi casa». Ordóñez ha sido un fijo en el lateral derecho, con más de una veintena de encuentros ligueros y más de 2.000 minutos disputados esta temporada.

Aguado, con ofertas

En el mismo sentido se expresa Aguado. «No sé qué es lo que le puede sorprender a José Quesada. Soy de los que menos han jugado y de los que menos han cobrado. Es lógico que valoremos ofertas y estemos a la espera para conocer el proyecto que confecciona el Real Jaén».

Aguado reconoce que cuenta con «varias ofertas interesantes, pero como le dije a Quesada estoy esperando al Real Jaén. Quiero saber lo que mi club quiere de mí y después, con todos los datos tomar una decisión. Por eso el sorprendido soy yo por esas declaraciones de Quesada».

A Álvaro Aguado su juventud no le exime de la experiencia de estar involucrado en el mundo del fútbol desde edades tempranas. Formado en la cantera jienense, pasando posteriormente por Villarreal y Levante destaca que «fue Ramón Tejada el que me trajo aquí al Real Jaén». Su cláusula es de 3.000 euros, según desveló ayer Eduardo Oliver.