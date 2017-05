Jaén, de las pocas provincias sin equipos en las tres principales categorías

Además de Jaén, la próxima temporada no habrá fútbol de Primera, Segunda, ni Segunda B en las provincias de Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, Orense, Teruel ni Ceuta. Si la UB Conquense y el Cristo Atlético no consiguen el ascenso a Segunda en el play off que están disputando actualmente, Cuenca y Palencia tampoco tendrán representantes en las tres primeras categorías del fútbol nacional.

Ni en Primera División, ni en Segunda y, la próxima temporada, tampoco en la categoría de bronce. Jaén será una de las pocas provincias de España que en la campaña 2017-18 no contará con representación en las tres primeras categorías del fútbol nacional. Los tres clubes jienenses que este curso han disputado la Liga de Segunda B (Real Jaén, Linares Deportivo y Atlético Mancha Real) han perdido la categoría y, por primera vez en 26 años, esta provincia andaluza solo podrá disfrutar del campeonato de Tercera división.

De esta forma, el próximo curso, el principal aliciente para los aficionados jienenses será que su provincia contará con seis conjuntos en Tercera división, por lo que la emoción de los derbis está más que asegurada. Por vez primera, Jaén contará con ese número de equipos en esa categoría, en la que coincidirán Real Jaén, Linares Deportivo, Atlético Mancha Real, Martos, UD Ciudad de Torredonjimeno y Villacarrillo, este último recién ascendido, precisamente de la mano de David Rojas Valenciano, técnico fichado por el conjunto blanco para recuperar la categoría perdida.

Un pequeño «consuelo» para los aficionados de una provincia que se ha quedado sin representantes en Segunda B después de veintiséis años de presencia consecutiva en la categoría de bronce. Los descensos del Real Jaén y del Atlético Mancha Real en la temporada regular, y del Linares Deportivo en la promoción por la permanencia con el Burgos han llevado a una situación que no se daba desde la temporada 1989-90.

Entonces, el Real Jaén y el Linares CF militaron en Segunda B, pero el equipo de la capital bajó a Tercera División y los linarenses desaparecieron por problemas económicos que les impidieron abonar las cantidades pendientes a sus jugadores y a su cuadro técnico. El Real Jaén sólo estuvo en Tercera División un año y ascendió en la 1990-91, con Gregorio Manzano como entrenador.

Proyecto blanco

En el Real Jaén son conscientes de que recuperar la categoría perdida no será una tarea sencilla, pero el equipo capitaneado por Tomás Membrado lleva tiempo trabajando en la confección del próximo proyecto del Real Jaén. El objetivo pasa por recuperar la categoría perdida y asentar las bases económicas para que la entidad pueda dejar atrás sus achaques, tener viabilidad y alcanzar su centenario.

El ejemplo a seguir no está demasiado lejos. En su último descenso a Tercera División, tras la campaña 89-90, los blancos firmaron una cuarta plaza en el siguiente curso que les permitió retornar a Segunda B. En ese grupo, como sucederá ahora, había un buen número de conjuntos jienenses: Iliturgi (que acabó séptimo), Martos (octavo), Úbeda (undécimo) y Baeza (14). En esta ocasión está confirmada la presencia de Martos, Torredonjimeno, Atlético Mancha Real y Villacarrillo.

Clasificación

De esta forma, en la entidad jienense desean dejar atrás una campaña calamitosa que ha acabado con el equipo penúltimo en la tabla y con la peor clasificación en Segunda B de su historia. Todo esto aliñado con el cierre de una liga completa sin lograr ganar en el rol de visitante, algo que no hacen desde marzo de 2016 cuando el Real Jaén venció por cero a uno en el feudo del Marbella con gol de Óscar Quesada.

Sin embargo echando la vista un poco más atrás, en el anterior descenso de los jienenses a Tercera División costó un poco más, dos cursos exactamente, recuperar la categoría perdida. El Real Jaén acabó en el puesto 18 en la campaña 1985-1986 y pese a que fue tercero en el siguiente curso liguero, no logró el ascenso hasta la 87-88 donde también acabó en tercer lugar.

Su periplo más largo en Tercera División se produjo desde la temporada 68-69 hasta la 75-76 (8 campañas) pero entonces el salto era directamente a Segunda.