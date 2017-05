El Real Jaén confía en que Federación y AFE den más tiempo para eludir el descenso

«El Real Jaén trabaja en un proyecto serio y solvente». Es el mensaje que traslada el consejero Delegado del club blanco, Andrés Rodríguez, y con el que pretende convencer tanto al sindicado de futbolistas (AFE) como al ente federativo para que los jugadores cobren las seis mensualidades pendientes y la entidad no sufra un nuevo descenso administrativo el próximo 30 de junio. Se reunieron ayer, «con buenas sensaciones» con el representante de AFE y volverán a hacerlo la semana que viene para presentarle la documentación solicitada.

«No podemos evitar las denuncias, los jugadores están en su derecho porque así se aseguran el cobro. No tienen ninguna culpa de la gestión anterior. Contamos con el apoyo de AFE y Federación, que nos avala ante el sindicato para que éste pague, los jugadores cobren y el club siga en Tercera División», explica Rodríguez, para añadir que «seguiremos teniendo reuniones con AFE la próxima semana. Los pagarés se han hecho porque tenemos un embargo prioritario de Hacienda, se ha incumplido el concurso de acreedores y no se puede pagar a nadie. Por eso ahora es primordial la ampliación de capital. Los abonados retirarán su abono para la próxima campaña pero no lo pagarán hasta que no hagamos la ampliación de capital». Con medidas de este calado quieren seguir ahondando en la imagen de proyecto serio y solvente.

Sobre la futura ampliación de capital destaca que «tenemos la suerte de contar con el accionista significativo, Tomás Membrado, que va a aportar parte de su patrimonio. Con la rama agrícola para crear sinergias con la marca Real Jaén y el aceite de oliva ecológico. Está valorado en bastantes millones de euros y lo único que hay que cuantificar con peritos, expertos y el registro mercantil es la cantidad final de la ampliación de capital. No estamos captando ni recaudando dinero a la gente. Queremos demostrar que el Real Jaén es una sociedad que tiene mucho futuro. Que hay personas que van a poner mucho dinero para pagar de forma inmediata todas las deudas. Y así solucionar este problema. La ampliación de capital será de bastantes millones de euros. Lo de menos es la cantidad. Se va a pagar a Hacienda y a todo el mundo. Será una de las mejores inversiones de la provincia de Jaén. No vamos a pedir dinero para que el club se salve, habrá un socio mayoritario que pondrá mucho dinero y el que quiera participar en esta inversión podrá hacerlo. La gente podrá invertir sus ahorros y obtener una rentabilidad muy grade. En Primera hay unos ingresos de más de 40 millones de euros. Se dará a conocer la semana que viene en rueda de prensa. También las cantidades exactas y el proyecto. Por eso lo único que pedimos es que la sociedad nos apoye. Los técnicos están ordenando lo que hasta ahora era una casa con un desorden absoluto».

Acciones desde 30 euros

En cuanto a las cantidades irán desde los 30 euros. «Desde 30 euros se podrá ser accionista del Real Jaén. Se ha hablado con entidades financieras para financiar dicha inversión. A siete u ocho años se podrá hacer. Habrá también promociones para aquel que sea socio y accionista tenga su abono gratis. Queremos ir demostrando que esto es un proyecto serio y solvente. La campaña de abonados se presentará a la misma vez que la ampliación de capital».

Y repite su mensaje de optimismo y tranquilidad. «Con el patrimonio que vamos a aportar a la entidad habrá dinero suficiente para pagar las deudas. Pero creemos que será una buena inversión para la gente de Jaén capital y de su área metropolitana».

En cuanto a la emisión de pagarés señala que «si ellos -los jugadores- tenían deudas con sus inquilinos, con un pagaré no del Real Jaén, mío personal sería suficiente para atender sus pagos. Están en su derecho, la AFE nos apoyará en nuestro proyecto y la Federación también está con nosotros y esperemos que todo se solucione y que la noticia sea que los jugadores han cobrado y que el Real Jaén se mantiene».

Problema de tiempo

Rodríguez aclara que lo que el Real Jaén tiene es un problema legal y de tiempo, no de solvencia. «Somos empresarios serios y solventes. No puedo avalar ni dar un crédito por el embargo. Queremos que la AFE les pague y que nosotros en base a nuestro proyecto y solvencia, ganemos tiempo. Es un problema de tiempo, la ampliación puede llevar uno, dos o tres meses. Sólo necesitamos que tanto AFE como la Federación les pague y si nosotros necesitamos algo más de tiempo del 30 de junio pues que no descendamos. No es un problema de solvencia, lo es de tiempo».

El Consejero está convencido de que «AFE apoyará al Real Jaén y en breve fechas nos volveremos a reunir para llegar a un acuerdo y así podamos decir que se ha pasado la fecha del 30 de junio sin descenso. Comprendo que la afición esté incrédula porque hay muchos compromisos que no se han cumplido en etapas anteriores, pero esto es un proyecto serio».

Para finalizar, recuerda, que «con Hacienda se ha incumplido el convenio y no pueden tener con el Real Jaén ningún trato preferencial».