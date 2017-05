El Real Jaén pedirá el apoyo de AFE para que los futbolistas acepten los pagarés

El club blanco ha puesto en marcha su plan de acción para solucionar las denuncias de los futbolistas ante AFE y evitar de esta forma un descenso administrativo. Andrés Rodríguez tiene previsto viajar mañana jueves a Madrid para reunirse con los representantes del sindicato de futbolistas con el objetivo de presentarles el proyecto económico de la entidad con el que pretenden saldar las deudas con este colectivo. Según Rodríguez cuentan con el apoyo de la Federación «y ahora necesitamos el de AFE».

Andrés Rodríguez explicó ayer a IDEAL que el Real Jaén «no puede avalar salvo al acreedor principal, que es Hacienda. No podemos saltarnos la legalidad vigente. Pero los jugadores deben estar tranquilos, somos empresarios con solvencia y voluntad de cumplir con nuestros compromisos, pero hay que seguir unos pasos que nos marca la ley. Por eso el jueves voy a viajar a Madrid, para reunirme con los representantes de AFE y pedirles un favor, que hagan como la Federación y respalden este proyecto, serio y bien estructurado en el que estamos trabajando con Tomás Membrado a la cabeza».

Así, «todo gira entorno a la ampliación de capital que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Ahí está el principal aval para la viabilidad del club. Además, las cantidades que se adeuda a los jugadores, sobre unos 200.000 euros, no suponen ningún problema para empresarios de reconocida solvencia como los que estamos en este proyecto».

Según desveló ayer Eduardo Oliver en su programa Ser Deportivos Jaén, a los jugadores del Real Jaén se les ha ofrecido una fórmula de pago consistente en pagarés, en tres plazos, con un 1,25% de interés. El primer plazo estaría fijado para el 30 de julio, con el pago de un 25% del total de la deuda. El 30 de septiembre se saldaría el segundo pagarés, por el 50% de lo adeudado y el 30 de noviembre el 25% restante. La comunicación se les trasladó mediante un correo electrónico.

El principal problema radica en que AFE no suele dar el visto bueno a esta fórmula de pago salvo que medie un aval, con total garantías. Por eso, Rodríguez tiene asumido que los jugadores denunciarán al club el próximo 26 de mayo, ya que el viernes finaliza el plazo que tienen fijado para reclamar las cantidades pendientes. Con todo Rodríguez insiste. «Que a nadie le quepa la menor duda, nuestra intención es pagar todo lo que se debe, pero tenemos que cumplir la ley. Tenemos, además, a personas de reconocido prestigio en esta materia trabajando para solucionar este asunto».

Fernando Campos

Por otro lado, el club sigue dando pasos en la parcela deportiva. Si el lunes se presentaba oficialmente a David Rojas 'Valenciano' como nuevo técnico, ayer le tocó el turno a Fernando Campos en calidad de nuevo secretario técnico y adjunto a la dirección deportiva del Real Jaén.

Campos aseguró sentir «alegría después de diez años por volver a estas instalaciones. Estoy contento, no puedo negar que cuando he subido a la sala de prensa algunos recuerdos han regresado y el picor del sentimiento del club me ha corrido por la sangre. Vengo con muchas ganas e ilusión y un alto grado de responsabilidad. Y plena confianza de que se va a hacer bien el trabajo».

Destacó que todavía «no está concretado el presupuesto en cuanto a la valoración de la plantilla. Me consta que están estimando los números, pero entiendo que será un presupuesto competitivo y acorde a la categoría del Real Jaén y de Tercera. No hemos hablado con ningún jugador, sí entre nosotros, tenemos una hoja de ruta de lo que pretendemos, pero ni con los de la plantilla ni de lo que pueda venir. Es difícil que en estas fechas se comprometan. Lo que sí podemos decir es que 22 jugadores formarán el plantel.

Fernando Campos subrayó que «'jaenizar' el club siempre es bueno porque se transmite el sentimiento a la afición, será bueno para la plantilla y si fuese de Jaén o de alguna zona cercana interesaría más, pero no miraremos en cuanto a años, queremos que la afición sienta orgullo de la plantilla y de su gente».

Durante este tiempo ha estado «viendo fútbol. La piedra angular es el entrenador. Los que estamos ahí lo estamos para trabajar. Se fichará en función de lo que pida. Aportaré mi idea y experiencia. David tiene la última palabra porque debe configurar el estilo y la forma de jugar.»

También afirmó que habrá « un segundo que compagine con ser entrenador de porteros y un preparador físico».

José Quesada afirmó que «en estos días Fernando me ha sorprendido bastante, me ha transmitido positivismo. Es una persona honesta y me ha dado mucha tranquilidad, así cerramos un equipo de trabajo a nivel deportivo que en el tiempo que llevamos hablando es un equipo de trabajo compacto y bastante integrado. El Real Jaén le debía una oportunidad a Fernando Campos».

Quesada se comprometió a ofrecerle «el respaldo y respeto a su función. La idea es que haya estabilidad, que las personas que se sumen tengan esa tranquilidad. Que esté motivado y contento para que pueda desarrollar la tarea que se le ha encomendado. Viene a un proyecto en el que hay que convertir el trabajo en ilusión, pido a los medios, socios y aficionados en general que nos den su apoyo, que vayamos de la mano. Y que intentemos no generar presión desde el primer minuto en todos los ámbitos que rodean al Real Jaén. Se está trabajando y el ritmo no va a parar».