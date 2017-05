Un proyecto para recuperar la categoría perdida

No será una tarea sencilla, pero el equipo capitaneado por Tomás Membrado lleva tiempo trabajando en la confección del próximo proyecto del Real Jaén. El objetivo pasa por recuperar la categoría perdida y asentar las bases económicas para que la entidad pueda dejar atrás sus achaques, tener viabilidad y alcanzar su centenario.

El ejemplo a seguir no está demasiado lejos. En su último descenso a Tercera División, tras la campaña 89-90, los blancos firmaron una cuarta plaza en el siguiente curso que les permitió retornar a Segunda B. En ese grupo, como sucederá ahora, había un buen número de conjuntos jienenses: Iliturgi (que acabó séptimo), Martos (octavo), Úbeda (undécimo) y Baeza (14). En esta ocasión está confirmada la presencia de Martos, Torredonjimeno, Atlético Mancha Real y Villacarrillo.

De esta forma, en la entidad jienense desean dejar atrás una campaña calamitosa que ha acabado con el equipo penúltimo en la tabla y con la peor clasificación en Segunda B de su historia. Todo esto aliñado con el cierre de una liga completa sin lograr ganar en el rol de visitante, algo que no hacen desde marzo de 2016 cuando el Real Jaén venció por cero a uno en el feudo del Marbella con gol de Óscar Quesada.

Sin embargo echando la vista un poco más atrás, en el anterior descenso de los jienenses a Tercera División costó un poco más, dos cursos exactamente, recuperar la categoría perdida. El Real Jaén acabó en el puesto 18 en la campaña 1985-1986 y pese a que fue tercero en el siguiente curso liguero, no logró el ascenso hasta la 87-88 donde también acabó en tercer lugar.

Su periplo más largo en Tercera División se produjo desde la temporada 68-69 hasta la 75-76 (8 campañas) pero entonces el salto era directamente a Segunda.

Descensos 2005-06

Otro dato a tener en cuenta lo encontramos en los resultados cosechados por los equipos que descendieron la temporada pasada del Grupo IV. El Real Betis B ha acabado en la primera posición de un Grupo X en el que el Algeciras ha sido cuarto. Además, la UD Almería B ha finalizado en la tercera posición del Grupo IX. Sólo el San Roque de Lepe se ha quedado fuera del play off de ascenso, al acabar la competición liguera en la quinta plaza del Grupo X.

En los otros tres grupos encontramos a cinco equipos que no han logrado colarse en los puestos de privilegio: Compostela (séptimo), Portugalete (quinto), Getafe B (sexto), Mafumet (séptimo) y Llosetense (quinto). Y seis que sí han alcanzado el objetivo marcado, cinco de ellos además liderando sus respectivos grupos: Cacereño, Real Sporting B, Peña Sport, Talavera, Xátiva y Olot. A ellos hay que sumar el segundo puesto del Atlético Astorga.

Así las cosas, los guarismos se decantan del lado de los equipos que logran resurgir de sus cenizas para pelear por recuperar la categoría perdida (10 que juegan el play off, frente a seis que no lo disputarán).

Con todo el camino del Real Jaén no será sencillo. Así lo atestigua la presencia en esta categoría de equipos de renombre como Real Avilés, Terrassa, Conquense, Yeclano, Logroñés o Castellón, entre otros. Por no hablar de la competencia que encontrará en tierras jienenses (la directiva del Mancha Real ya ha anunciado su intención de pelear por el ascenso) y en su propio grupo donde habrá que estar atentos a lo que hagan en el play off Atlético Malagueño (filial del Málaga de Primera División), Antequera (dirigido por José Jesús Aybar), Almería B y Huétor-Tájar.

Tampoco se puede descartar a otros ilustres, habituales de la lucha por las primeras posiciones como El Palo, San Pedro, Vélez y Torremolinos o los granadinos Loja, Motril, Guadix, Maracena, Atarfe y Huétor-Vega. Mucha tela que cortar.