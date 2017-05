El meta Adri, con contrato en vigor, no entra en los planes del Real Jaén

El Real Jaén trabaja a toda máquina. El nuevo proyecto del club empieza a tomar forma y ya se han hecho públicas algunas decisiones respecto a la parcela deportiva.

Ayer José Quesada, junto con Salvador Márquez, responsable de la parcela deportiva de la entidad jienense esbozó en el programa Ser Deportivos que dirige Eduardo Oliver algunos de los elementos del proyecto que capitaneará David Rojas 'Valenciano' desde el banquillo. «Contamos con Villa y Quesada», subrayó, dos de los peloteros franquicia y futbolistas con un mayor peso emocional para la afición.

Con quien no cuentan, en un principio, es con el meta Adri, que curiosamente tiene contrato en vigor. El propio futbolista lo desveló en los micrófonos del programa Onda Deportiva Jaén dirigido por José Cortés. «Tengo una sensación amarga. Hablaron conmigo al final del último partido y me quedé sorprendido, no para bien. Yo quería seguir, tengo un año de contrato y mi primera opción era ayudar al equipo a recuperar la categoría. Pero fueron claros conmigo, me transmitieron que no soy la primera opción para la portería del Real Jaén».

Adri añadió que «me han invitado a salir. Buscan futbolistas que encajen en el perfil del nuevo técnico y que tengan experiencia en esta categoría. Son los ejes vertebradores de su proyecto». El cancerbero del Real Jaén renovó su contrato con el club en Navidades del año pasado «y no hay ninguna cláusula que indique que se rescinda por descenso. No quiero fastidiar al club, pero pienso que los contratos hay que cumplirlos y sólo puedo esperar acontecimientos».

Por otro lado, el equipo de trabajo responsable de la parcela deportiva no descarta la contratación de una persona que complete la Dirección Deportiva del club. La intención de los directivos del Real Jaén es dejar cerrada esta semana la parcela deportiva. «Esta semana quedará conformado el cuerpo técnico y el área deportiva». Rafa Ortega, con contrato en vigor, también tendrá un papel fundamental en el nuevo organigrama del club, en el que se pretende cuidar y mimar la cantera.

Son conscientes de que el descenso al Grupo IX del Real Jaén «encarecerá el mercado y el producto».

En cuanto a los motivos que les ha llevado a decantarse por la opción de David Rojas 'Valenciano' para el banquillo del Real Jaén, Quesada señala que «es un motivador nato y no dudó ni un momento en aceptar el reto. Lo he admirado desde pequeño. Es un entrenador de raza, honesto, leal, valiente y cuenta con el gen del Real Jaén. Ha sido una decisión consensuada y unánime. Es la persona idónea para este proyecto». Con todo, no hay que olvidar que Valenciano todavía tiene por delante dos semanas de trabajo en su actual equipo, el Villacarrillo, con el que ha logrado el ascenso a categoría nacional y que le había puesto encima de la mesa una oferta de renovación. Precisamente desde esta entidad están algo molestos por la forma de actuar del club blanco, ya que consideran que deberían haber recibido alguna llamada desde los dirigentes del club de la capital del Santo Reino.

También el equipo capitaneado por Tomás Membrado está trabajando para dar solución al problema más acuciante de la entidad: la falta de liquidez. Es prioritario saldar las deudas, seis mensualidades, con los jugadores y cuerpo técnico para que se pueda formalizar el fichaje de Valenciano y para que el club no sufra un nuevo descenso administrativo. En este caso la fecha límite es el 30 de junio. «Se están buscando soluciones», asegura Quesada.