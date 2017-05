Barla: «Puede ser la última vez que ocupe el banquillo del Real Jaén»

El técnico del Real Jaén apostó por despedir la nefasta actual temporada dándole una alegría a la sufrida afición blanca. En cuanto a su futuro, José Manuel Barla tiene asumido que no es la primera opción para los responsables de la parcela deportiva.

De cara al encuentro del próximo sábado, frente al FC Jumilla (sábado 13 de mayo a las 18:30 horas), el técnico gaditano destacó que «lo más importante es irnos dándole una alegría a la afición, se la merece. Es lo mínimo que podemos exigirnos ahora mismo. Ya se han llevado bastantes palos y decepciones. Por lo menos que se vayan con ese buen sabor de boca más que el hecho de quedar el primero de los que descienden. Que por lo menos salgan del campo diciendo que hemos ganado, que la gente ha dado la cara. Nunca se sabe porque el fútbol da muchas vueltas y si se produce algún descenso administrativo, mejor quedar el cuarto por la cola que tercero. Pero principalmente por nuestra afición, por darle esa mini alegría. Demostrar que somos profesionales y que nos debemos a un escudo y a una entidad, solamente eso, que es bastante».

El entrenador del Real Jaén reconoció su pesar por el desenlace de la actual campaña. Barla señaló: «Sinceramente puede que tenga la sensación de que es la última vez que me siente aquí. Tampoco me llegué a plantear estar sentado aquí, por lo tanto es una sensación un poco extraña. Es una sensación triste, muy triste por la pena de no haber sido capaz de conseguir el objetivo que me marqué. Sea o no sea la última vez, la sensación es de tristeza por no ser capaz de habernos dado una alegría. No me escondo, ni es mi filosofía esconderme».

De héroe a menos bueno

Cuestionado por las opciones de continuar en la entidad jienense el técnico gaditano aseguró: «Las cosas están igual que antes, no ha habido ninguna reunión concreta. Había una reunión el martes, que se aplazó. En concreto no hay nada. Puedo ser una de las opciones que barajan pero nada más, es la realidad. Igual que habrá otros entrenadores que pueden tener las mismas opciones que yo o más. Ahora hay entrenadores que tienen más opciones que yo. Hace unos días era entre comillas, un héroe, alguien que había sido capaz de demostrar a los jugadores que eran capaces de hacer cosas que hasta ese momento no habían sido capaces de dar. Desde hace algunos días ya no soy tan héroe. Ya no soy ese entrenador tan bueno, los resultados son los que mandan y lógicamente no tengo buenos números. ¿Qué antes era muy bueno? Y ya no lo soy tanto».

Barla asegura que después del partido del sábado lo más lógico sería dar vacaciones a la plantilla

A título particular, Barla agradeció el trato recibido por los componentes del vestuario jienense durante su etapa como entrenador del primer equipo blanco: «Entrenar al Real Jaén yo lo considero un regalo para cualquier entrenador por lo que significa el Real Jaén. Nunca me he visto de entrenador, si me veo ahora es por lo que me han transmitido los que están en el vestuario. Lo poco entrenador que pudiera llegar a ser, me lo han dado ellos. Simplemente he transmitido lo que creía que había que transmitir. Desgraciadamente he vivido esta situación porque como futbolista siempre he estado en equipos que han estado peleando en el descenso, pasando fatigas. He sentido, y lo sigo sintiendo, que tengo el respaldo de la gente del vestuario. Eso es lo que me voy a llevar. Gracias a ellos, me han hecho sentirme entrenador. No tengo ninguna queja de ningún futbolista, me lo han dado todo. Me siento muy orgulloso de haber formado parte del vestuario del Real Jaén. Darle las gracias a todos los que han estado conmigo porque me han hecho sentir importante».

Para finalizar, José Manuel Barla explicó que una vez finalice el partido del próximo sábado, en cuanto a nivel de entrenamientos, «no tiene sentido seguir entrenando y quedarse aquí». «Ya debería pasar el tema al nivel institucional, de dirección deportiva, a nivel de club. Toca trabajar de cara al año que viene. Hay que hilar muy fino porque el objetivo ineludible del Real Jaén será recuperar la categoría perdida. No tiene sentido seguir entrenando. Lo lógico es que se den vacaciones y que dejemos paso a la dirección deportiva para que vayan hablando con los jugadores que consideren y negociando para conformar el equipo para el año que viene», dijo.