Aguado: «Podía haber jugado más, merecía algo más»

Es canterano, tiene contrato en vigor para la próxima temporada y se trata de uno de los peloteros, por su juventud y clase, que interesan de cara a la campaña 2017-2018. A Álvaro Aguado su juventud no le exime de la experiencia de estar involucrado en el mundo del fútbol desde edades tempranas. Formado en la cantera jienense, pasando posteriormente por Villarreal y Levante, Aguado cierra una temporada que él mismo reconoce «no es lo que deseaba» cuando llegó, «pero bueno, se han dado las circunstancias así, seguro que de lo malo podré sacar algún aprendizaje positivo». «A nivel colectivo - añadió - , el año ha sido nefasto. El primer día que llegué estaba muy contento y se veía que las cosas se podían hacer muy bien. Según pasaron los días, se acumularon cosas negativas que han terminado con el descenso. A nivel personal pienso que podía haber jugado algo más, que merecía algo más. He venido aquí a trabajar y a sacar adelante mi futuro. No he tenido las oportunidades que yo creía. Toca analizar lo que hemos hecho durante la temporada y sacar lo positivo».

Este sábado, La Victoria acoge la última jornada de Liga con el partido que enfrentará a Real Jaén y Jumilla. Un encuentro que Aguado asegura que «es difícil decir que es un partido más». «Aunque suene a tópico, tenemos que salir a ganar y sacar el orgullo que tenemos dentro para acabar bien la temporada por la afición y por nosotros mismos. Si se da la casualidad de que algún equipo descienda administrativamente y, si no, como decía, por nosotros mismos, quedar cuartos. En mi caso particular, aprovechar los minutos que pueda tener el sábado».

El propio Álvaro Aguado desvelaba en rueda de prensa: «Tengo contrato tanto si nos quedábamos en Segunda B como si estábamos en Tercera. El martes se pusieron en contacto conmigo los nuevos dirigentes y me dijeron que cuentan conmigo. No hablamos nada más detallado, solo cosas generales. Dijimos de darnos un tiempo para ver qué podemos hacer. Tengo que hacer balance a nivel colectivo e individual de cómo se ha dado la temporada. El sábado después del partido voy a desconectar y a pensar ya en la siguiente temporada. Espero seguir aquí pero no lo sé todavía. Cuando hablen conmigo más detalladamente, si me interesa o no continuar, habrá que valorar todo. He visto que este año no se me ha valorado lo suficiente. Cuando se me presente el proyecto, ver el entrenador que viene, si quiere contar conmigo y me valora, será momento de tomar una decisión. Insisto en que de momento no sé lo que haré».

Tras esa primera toma de contacto más concreta con la nueva dirección de la entidad blanca, Álvaro admite: «Me he llevado una muy buena impresión de los nuevos dirigentes. Hablando con gente con más experiencia dentro del vestuario quizás no tienen la misma opinión porque vienen de años anteriores de engaños. Yo soy nuevo y los únicos que me han engañado han sido los anteriores dirigentes. Los que están ahora, todo lo que han dicho, lo han cumplido. En este mes y medio que queda, esperemos que se pueda solucionar todo».

En la que ha sido su primera temporada en Segunda División B, Aguado ha hecho balance de su participación en el equipo blanco en la actual campaña a nivel individual: «Debería haber tenido más minutos, empecé entrando poco. Cuando fui entrando en convocatorias y sumando minutos, Tejada decidió dar minutos a gente con más experiencia. Lo acaté y seguí trabajando para tener oportunidades lo antes posible. Trabajo de lunes a sábado para ganarme un puesto en el once. Saliendo de titular o de suplente siempre trato de hacerlo lo mejor posible. No debo decirlo yo pero creo que he respondido cuando se me ha dado la oportunidad». Una campaña en la que el joven jienense se ha destapado como un buen lanzador de jugadas a balón parado. A este respecto, Aguado señala: «A balón parado me siento cómodo, no me tiemblan las piernas a la hora de sacarlo. Tenemos un especialista como Santi Villa que siempre que me lo permite, estoy en disposición de sacarlo todo».

Por otro lado, la dirección deportiva, además de con Aguado, ya ha mantenido contactos con jugadores que interesan para el futuro proyecto en Tercera. Entre ellos Óscar Quesada, Nando, David Ordóñez y Santi Villa.