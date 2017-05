Villa no descarta seguir en Tercera

No descarta formar parte de la plantilla que tendrá como principal objetivo intentar recuperar la categoría perdida. El capitán del Real Jaén y uno de los pesos pesados del conjunto blanco apuesta por escuchar la oferta que le pueda presentar el club y valorarla. Con todo ofertas no le faltarán a un jugador que ha sido capaz de hacer 12 tantos, con una definición magistral en los lanzamientos de falta directa.

«Hay que valorar muchas cosas, no solo el tema deportivo. Cuando hable con los dirigentes y me expongan el proyecto y las intenciones que tienen valoraremos con la familia lo que es mejor», explicaba ayer en los micrófonos de Ser Deportivos el jugador linarense.

«No se me caen los anillos por jugar en Tercera División, sólo tiene que ilusionarte el proyecto y que te merezca la pena seguir jugando en esa categoría», añadía.

Llamada del club

Villa explicó que «a día de hoy no hay nada y no sé si llegará alguna llamada de algún otro club, no tengo nada encima de la mesa. Sólo quiero terminar haciendo un buen trabajo, mi intención es jugar el sábado incluso forzando para ayudar al equipo y a partir de ahí veremos las ofertas que llegan y valoraremos lo mejor para mí y mi familia».

En este sentido el club emitió ayer un comunicado médico sobre el estado de Villa y Ordóñez. «Tras la valoración clínica realizada por los servicios médicos del Club (Clínica Olmo) y la realización de pruebas diagnósticas en Clínica de Fisioterapia Fisyrec, se ha concluido que el jugador Santi Villa padece una contractura en el músculo poplíteo de su pierna derecha. Por su parte, David Ordóñez, sufre una sobrecarga en el músculo isquiotibial de su pierna derecha. Ambos jugadores tuvieron que ser sustituidos por dichas molestias en el transcurso del encuentro entre Real Jaén CF y CF Villanovense». De esta forma, la participación de estos jugadores en el próximo partido de Liga frente al FC Jumilla está pendiente de la evolución de estas dolencias durante la presente semana.

Frustración

Villa reconoce que «sientes frustración por el descenso, porque el trabajo que has hecho, con 12 goles o la temporada que hayas firmado, el caso es que el objetivo del club no se ha conseguido y me afecta mucho. Estamos intentando asimilarlo y levantarnos. Han pasado muchas cosas esta temporada, se ha culminado con el descenso pero venimos arrastrando de la anterior, juegas con fuego y nos hemos quemado, no queríamos verlo pero al final esto es fútbol y cuando haces mal las cosas y las planificas mal puede ocurrir lo que ha pasado».

Sobre las posibles denuncias al club, Villa destaca que «tenemos que asegurarnos el pan de nuestras familias. Si me cumplen con lo que tengo en el contrato no denunciaremos, incluso hablando se puede llegar a un acuerdo. Pero llevo seis meses sin percibir nada y necesitamos liquidez. El 24 tendríamos que mandar las denuncias, pero confiamos en que antes se resuelva la situación. Tengo que sentarme a hablar con ellos para ver lo que me proponen para no llegar a este punto. Después de muchos meses hay que hablar con muchos jugadores y cada uno pensará de una forma diferente. Puede ocurrir que algún compañero no acepte las condiciones que nos propongan».

Por otro lado, el club blanco recuerda que sigue abierta la posibilidad de adquirir papeletas para el sorteo organizado por un aficionado jienense, José López Abril, en colaboración con el club blanco con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los futbolistas del conjunto blanco.

Así, este aficionado blanco se preguntó qué podía hacer para ayudar a los futbolistas del Real Jaén, se acordó de la iniciativa de hace unos años de sortear camisetas y se puso manos a la obra. Ha logrado reunir más de 20 camisetas de distintos jugadores y ha organizado una rifa con la que pretende recaudar 12.000 euros. «A la venta se han puesto 6.000 papeletas, a 2 euros y el dinero recaudado irá, íntegro, para ayudar a los futbolistas», explicaba.

El sorteo tendrá lugar este sábado durante el último partido de la temporada ante el Jumilla. Las camisetas se sortearán «todas, de forma individual. Me están llamando coleccionistas de fuera de Jaén para preguntar cómo pueden comprar papeletas. Algunas camisetas pueden alcanzar un valor importante en el mercado porque están firmadas».