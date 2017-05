Orgullo y profesionalidad para terminar

En directo 2568405 0

Una vez consumado el descenso al infierno de la Tercera División queda guardar el máximo respeto al escudo y a la afición jienense. Y de paso intentar no consumar una temporada completa sin ganar en el rol de visitante. Los blancos no suman los tres puntos lejos de su feudo desde marzo de 2016, cuando se impusieron en Marbella gracias a un tanto de Óscar Quesada.

Así, el Real Jaén rinde visita a un CF Villanovense que ocupa la tercera posición, que está a un triunfo de certificar su segunda presencia en un play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional (para así superar lo que ya se hizo dos años atrás, cuando el equipo acabó cuarto en un sueño que terminó en San Mamés) y que todavía tiene opciones de pelear por el liderato del grupo IV. El choque se disputará a partir de las 19:00 horas en el estadio Romero Cuerda, en un ambiente espectacular en un feudo que rozará el lleno.

De esta forma, se miden dos bloques en dinámicas bien diferentes. Los locales tras el último partido frente al Marbella donde consiguieron la victoria por 0-1 con gol de Carlos Fernández, se afianzaron en el tercer puesto con 63 puntos.

Los encargados de prensa del club extremeño han realizado un cartel digital para animar a la hinchada del equipo a acudir al Estadio Romero Cuerda para animar a los suyos y se han basado en la instantánea que realizó el fotógrafo Pep Morata durante el Clásico en el Santiago Bernabéu. La imagen original era la de Leo Messi sosteniendo la camiseta azulgrana tras marcar el tercer y definitivo gol del partido y mostrándosela al público blanco, algo que el Villanovense ha recreado utilizando a Jesús Rubio en el papel del argentino para hacer un llamamiento a la afición verde.

El técnico local, Manolo Sanlúcar, recupera para este partido a Mustafá y también contará con Jesús Rubio, ya que lo suyo se ha quedado en un susto. Rubio es el jugador franquicia de este equipo, máximo artillero con 13 dianas.

Bajas jienenses

En las filas blancas, Álex Carmona es baja por sanción y Vitu no ha entrado en la convocatoria por unos problemas físicos. «Una bursitis aquílea en el pie izquierdo», según el club blanco. En su lugar ha entrado el delantero Joserra.

El Villanovense llega a esta recta final del campeonato liguero en un gran estado de forma. Tres victorias en sus tres últimos compromisos ligueros, con la portería a cero, ante rivales directos como Cartagena y Marbella, o el San Fernando, que pelea por la salvación y un único tropiezo en las últimas 12 jornadas. En casa sólo han perdido en dos ocasiones. Sólo Granada B y Jumilla se han llevado este año la victoria.

Se trata de un bloque muy sólido, el segundo máximo goleador y el tercero que menos ha recibido. En sus filas hay jugadores con pasado blanco como Juan Antonio Espín, José Manuel Rojas y Juanjo. También está el ariete ubetense Carlos Fernández, segundo máximo goleador del equipo con 12 tantos.

El técnico del Real Jaén ya aseguró sobre este duelo que «hay muchos partidos en los que se dan sorpresas. Vamos a ir a competir, a darlo todo y después del partido se verá el resultado. Sabemos que hay una competición y que hay equipos pendientes. Lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, no lo vamos a hacer. Vamos a ir a buscar la victoria. Lo que pase al final será porque lo merezca el Villanovense, no por lo que le regalemos nosotros».

En el duelo de la primera vuelta el resultado fue de empate a uno con tantos de Carlos Valverde (de penalti en el primer round) y de Rafa Mella, que puso la igualada en la segunda mitad.

Por tanto, doble bola de partido para un Villanovense que puede cerrar en dos semanas su mejor temporada histórica en la categoría y con la Copa del Rey ya asegurada. Si no lo logran hoy tendrán otra oportunidad en casa del también descendido Sanluqueño. Para los blancos, en pleno proceso de duelo por la categoría perdida, se trata de un partido para demostrar la casta y la profesionalidad de este equipo. Los blancos no harán regalos, porque el escudo de una entidad casi centenaria no se mancha.