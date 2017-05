Barla: «Hay que guardar el máximo respeto al escudo y a la afición»

El escudo del Real Jaén no se mancha. El técnico del conjunto jienense y la plantilla de peloteros afrontan los dos últimos encuentros ligueros con la responsabilidad obligada por representar a una entidad casi centenaria. Son profesionales y los rivales tendrán que hacer méritos para llevarse los tres puntos en juego.

De esta forma, el entrenador del Real Jaén, José Manuel Barla, reconoció ayer en rueda de prensa que desgraciadamente «ilusión ya hay poca. Está claro que somos profesionales y tenemos una afición que está jodida, tenemos un club al que representamos y tenemos que competir y dar la cara hasta el final. La situación no es la que quisiéramos y como profesionales que estar hasta el final».

A título personal, el técnico gaditano admitió sentirse «decepcionado, jodido, triste y todos los adjetivos negativos que puedas poner. Hay que pensar ya en el futuro y esperar que el Real Jaén recupere, como mínimo, la categoría perdida este año».

El técnico del Villanovense, lamentó «como andaluz, lo que le ha pasado al Real Jaén, es una desgracia»

Por delante dos jornadas para culminar el torneo liguero, dos fechas en las que José Manuel Barla aseguró que el equipo jienense va a guardar «el máximo respeto al escudo que llevamos y a la afición que tiene un gran disgusto. Con eso debe servir para motivarse, aparte de que somos profesionales y lo tenemos que demostrar. Si hay algo positivo que me llevo de este tiempo es que el grupo ha demostrado que van a muerte y lo dan todo. A veces sale bien y otras no sale tan bien».

Buscando la sorpresa

El domingo a partir de las 19:00 horas, el rival de los blancos será el CF Villanovense. El cuadro serón se encuentra actualmente en la lucha por los puestos de play off de ascenso. Los jienenses aún no han logrado sumar un triunfo lejos de La Victoria. Con esta situación de cara para el partido del domingo, el entrenador blanco manifestó: «Siendo sinceros, en cualquier situación hubiéramos sido carne de cañón, sin haber ganado fuera de casa y visitando al Villanovense. Añadido a nuestra situación, los grandes favoritos son ellos. Hay muchos partidos en los que se dan sorpresas. Vamos a ir a competir, a darlo todo y después del partido se verá el resultado. Sabemos que hay una competición y que hay equipos pendientes. Lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ir a buscar la victoria. Lo que pase al final será porque lo merezca el Villanovense, no por lo que le regalemos nosotros».

La introducción de algunos cambios en el once titular para esta jornada «es una posibilidad pero por respeto a los jugadores, no le he dicho nada a ninguno, creo que ellos deben ser los primeros en saberlo. Ahora mismo no hay nada decidido. Lo que tengo claro es que los que salgan, sea quien sea, va a ser un equipo competitivo y con opciones reales de plantarle cara al Villanovense», señaló el gaditano José Manuel Barla.

Tratando de hacer balance de la temporada, el técnico gaditano indicó que la inestabilidad institucional de anteriores meses «es uno de los factores que ha influido. Cuando en un equipo la prioridad no es pensar en quien te vas a enfrentar el domingo, cómo vamos a jugar o qué tenemos que hacer, sino que es cualquier otra cosa lo que tenemos en la cabeza, está claro que ese factor es uno de los más importantes para que el destino nos haya castigado con el descenso».

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de permanecer en la estructura deportiva de la entidad, Barla afirmó: «La preocupación era terminar la temporada. Desgraciadamente el tema deportivo está claro. Supongo que a partir de ahora irán perfilando los puestos deportivos de cara al año que viene. En estos días supongo que me comentarán lo que tengan en mente. Ellos me han transmitido su confianza y tengo que agradecérselo. Seguir sería una posibilidad, sería cuestión de hablarlo y verlo. El Real Jaén, esté en la categoría que esté, es un club histórico y a cualquier entrenador le haría ilusión entrenar aquí».

Por último, José Manuel Barla también se referió a las opciones que pudieran existir de que el equipo blanco permaneciese en Segunda División con un hipotético descenso del Córdoba CF, aunque el Reglamento de la RFEF imposibilita tal extremo. Sobre este aspecto, el entrenador del Real Jaén argumentó: «Después de la desilusión es lógico que la gente se agarre a cualquier luz al final del túnel. En esa opción, tenemos pocas o ningunas opciones de mantenernos. Si hubiese algún descenso administrativo, quizás hubiese alguna. Pero por el tema del Córdoba, por ahí tenemos que ser realistas y ahora mismo estamos en Tercera».

Por su parte, el técnico del Villanovense, Manolo Sanlúcar, señaló en su comparecencia ante los medios que sólo piensan en ganar para certificar «este sueño que tanto hemos buscado», en referencia a las posibilidades de su equipo de jugar el play off de ascenso a Segunda A.

Además, destacó que «anímicamente estamos en el punto más alto de toda la temporada. Encaramos el partido de este domingo con mucha ilusión y tranquilidad».

Interrogado por las facilidades que podría ofrecer un rival ya descendido subrayó que «si nosotros no damos nuestro nivel no vamos a ganar al Real Jaén. Sus futbolistas van a intentar honrar su escudo y su profesión». Y añadió sobre el club blanco que «como andaluz es una desgracia lo que le ha pasado al Real Jaén».