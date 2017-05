Membrado: «Aportaré garantías para financiar lo que se debe a Hacienda y a todo el mundo»

El máximo accionista del Real Jaén quiso transmitir ayer un mensaje de tranquilidad. Tomás Membrado esbozó algunos detalles de su proyecto «socioeconómico» y subrayó que «el descenso a Tercera División es una tragedia de cara al aficionado, pero un mero accidente para el proyecto en el que estamos trabajando. Aunque está claro que si el equipo se hubiera mantenido en Segunda B sería mucho mejor».

Membrado no se cansa de repetir que él no es el dueño del Real Jaén. «En todo caso el accionista significativo». Y destaca que entiende el afán de la afición blanca a la hora de reclamar información sobre las gestiones de los nuevos responsables de la entidad. «Hay que seguir paso a paso. Ahora estamos inmersos en todo lo relacionado con la celebración, esta semana, de la Junta General, y después el Consejo deberá distribuir y formalizar los respectivos cargos. También tenemos pendiente, en los próximos días, ofrecer una rueda de prensa con toda la información del proyecto que estamos confeccionando para el club». Y en este sentido, Membrado sólo ofrece un tímido esbozo: «Es algo grande, muy grande. Incluye acuerdos con otros deportes, queremos contar con el sector del aceite de oliva aprovechando la marca Real Jaén y tenemos también la concesión administrativa que tras el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento nos permite contar con otra línea de negocio». En este sentido, Membrado destaca la posibilidad de crear una galería comercial en el Nuevo La Victoria, con cafetería y restaurante, ampliar y aprovechar el actual gimnasio y trabajar con el sector del turismo, entre otros aspectos. En cuanto a las nuevas secciones deportivas no se descarta recuperar el equipo femenino.

Tomás Membrado no se olvida de la necesidad de confeccionar también un proyecto deportivo para el Real Jaén. «Yo no entiendo de fútbol, como he dicho en multitud de ocasiones, y por eso hay un grupo de personas trabajando en esa parcela. Pero antes es necesario determinar la deuda del club. Esto es importante para poner en marcha un plan financiero, con la posibilidad de pedir créditos o poner en marcha una ampliación de capital, para dotar de liquidez a la entidad y así pueda funcionar. Hay que trabajar con seguridad y tranquilidad».

Membrado es consciente de la deuda que mantiene el Real Jaén con sus trabajadores y futbolistas. Seis mensualidades, «pero no tardará en solventarse este asunto. Tengo previsto aportar garantías para financiar lo que se debe a Hacienda y a todo el mundo. Posiblemente avale esa cantidad, pero antes es necesario conocer, al detalle, el estado de la economía del club. Quiero resaltar que se está trabajando para solucionar los problemas de avales y deudas con los jugadores».

Proyecto financiero

Así, Membrado habla de la necesidad de contar con un proyecto financiero «elaborado por unos especialistas, porque yo soy empresario. Tampoco me voy a meter en la parcela deportiva, porque no entiendo. Mi cometido será elaborar un presupuesto para que mis colaboradores puedan ponerse manos a la obra en la parcela deportiva».

Para finalizar, Membrado recalca que el descenso a Tercera «es un mero inconveniente. El proyecto sigue con la misma fuerza o quizás más. Ahora tenemos el acicate de subir la próxima temporada a Segunda División B».

Por otro lado, la plantilla regresa hoy a los entrenamientos. El bloque dirigido por el gaditano José Manuel Barla está citado a las 10:00 horas en el Nuevo La Victoria. Repetirá horario y escenario hasta el sábado, aunque este último día será una sesión de trabajo a puerta cerrada. Todo para preparar el duelo del próximo domingo (19:00 horas) en el Estadio Romero Cuerda ante un Villanovense que ocupa la tercera posición y que se está jugando la plaza de play off para luchar por ascender a Segunda División A.