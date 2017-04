Messi, Cristóbal Montoro y los nuevos sueños de Real Jaén y Linares

Si un extraterrestre bajara estos días a Jaén y leyera algunas declaraciones en la prensa pensaría que el Real Jaén y el Linares están en un momento dulce. Dejémoslo mejor en un extranjero, uno que sepa de fútbol pero poco o nada de la Segunda B; por aquello de no tener que enseñarle qué es el fútbol, la prensa o incluso a leer (por muy inteligente que sea, como sucede en la peli de 'La llegada', aunque 'la más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que todavía no han venido a visitarnos', palabra dicen de Freud). Disculpen el rodeo. El caso es que si leen al nuevo gerente del Linares (que ya choca a bote pronto en un club humilde un sueldo más en infraestructura y no en jugadores) decir que no han hablado de ascenso pero sí de estar preparado para ello, o al nuevo máximo accionista del Real Jaén apuntar que el proyecto «es para llevar al equipo a Primera», dirían, oye tú, qué chévere (el extranjero es mejicano finalmente).

Si el Real Jaén pierde el domingo (e incluso ganando no depende de sí mismo) descenderá a Tercera División y con una deuda millonaria. Hasta con ampliación de capital o mecenas estaría más cerca de desaparecer que de ser equipo de Primera. Con este resultado si el Linares pierde en su visita al Melilla, que agota sus opciones de play off, incluso podría caer en promoción de descenso. Lo contrario a hablar de ascenso, sea uno de aquí, de Méjico o de Marte.

Suele pasar. En su día, cuando el anterior propietario Juan Miguel Hitos cogió las riendas también habló de estar en Primera en cinco años e incluso el sueño del actual alcalde sería ese, para el centenario del club. Está bien vender ilusión pero hay que tener mesura para no pasarse de frenada, que el personal anda quemado. Conviene no olvidar que sin mucho dinero es prácticamente imposible alcanzar esos logros y que con él, casi también. El balón es muy caprichoso. El Real Jaén solo ha estado tres temporadas en Primera en noventa y cuatro años de vida, hace más de medio siglo. No debe ser tan fácil.

Ojalá gane y el Linares también e incluso el Atlético Mancha Real y sigamos teniendo tres equipos jienenses en la antesala del fútbol profesional. Y el año que viene hacer mejor las cosas. Pero paso a paso. Primero el uno y luego el dos, siendo optimistas para luchar por el sueño de cada uno, pero sin castillos en el aire.

Por cierto, un sueño hecho realidad es lo vivido esta noche por el árbitro jienense Munuera Montero en su primera temporada en la que para muchos es la mejor liga del mundo. Le tocó dirigir el FC Barcelona-Osasuna, partido plácido y que tuvo su tono de humor en otro colegiado de la tierra. El cuarto árbitro fue el ubetense Cristóbal Jesús Montoro Garrido. O lo que es lo mismo, Cristóbal Montoro en la banda vigilando a Messi, Neymar o Mascherano. El chiste estaba para empujarlo, en boca de gol.