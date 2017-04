«La Agencia Tributaria no quiere dar una solución, exige que se pague todo de golpe»

Fumata blanca con el Ayuntamiento de Jaén y posición intransigente de la Agencia Tributaria. Ayer tuvo lugar un esperado cónclave entre los nuevos dueños del Real Jaén y el alcalde de la capital jienense, Javier Márquez. Fue una primera toma de contacto calificada por ambas partes como «positiva» y en la que desde el equipo de gobierno municipal se puso encima de la mesa la posibilidad de contar con la concesión administrativa del coliseo blanco.

Otro cantar son las negociaciones para desbloquear el embargo que Hacienda ejecuta sobre las cuentas de la entidad. «La Agencia Tributaria está cerrada en banda. Es un problema grande. Ya veremos cómo se puede técnicamente encajar para que haya dinero y poder pagarles. Su disposición es malísima. No quieren dar una solución. Peor imposible. Exigen pagar inmediatamente, todo y de un golpe. Y eso no está en mi mano. Después de la ampliación de capital veremos lo que se puede hacer. La Agencia ha generado un problemón, primero con una actitud tan laxa dejando que creciera la bola y ahora cuando se quiere pagar con una actitud de extrema dureza. Pero ellos son los profesionales y sabrán por qué lo hacen. Su trabajo no es tampoco fácil», explicaba ayer el máximo accionista del Real Jaén, Tomás Membrado.

Cuestionado sobre sus intenciones con el club blanco señaló que «el proyecto es para llevar al equipo a Primera. Es una desgracia que baje a Tercera, pero no la mayor desgracia. No solucionar la situación actual sí sería algo muy grave, porque eso podría hacer desaparecer a un equipo centenario. Es cierto que es mucho mejor que esté en Segunda y vamos a hacer lo posible para que así sea».

Concesión administrativa

Sobre las conversaciones con los representantes municipales destacó que había «sido una reunión muy cordial y todo ha ido fenomenal. El Ayuntamiento está volcado con el Real Jaén, dando todo tipo de facilidades y deseoso de que se solucione su situación y de dar la concesión administrativa que se dará cuando esté solucionada la deuda con Hacienda y Seguridad Social. Nosotros no hemos pedido nada, sólo poder usar el campo en las mejores condiciones posibles. Y hablando se ha visto que lo mejor para el club es la concesión administrativa. Porque ahora mismo el equipo está jugando en precario. Además, antes de proponer la ampliación de capital, para dotar al club de bienes y liquidez, necesita un campo para jugar, y el campo es municipal. El principio de acuerdo existe. Esa incertidumbre que se tenía ha quedado despejada».

En cuanto a los guarismos de la ampliación de capital, Membrado explicó que los desconoce, «porque no sé lo que se debe debido a que han robado varias veces. No hay documentación. Lo primero es conocer la deuda, estudiar las necesidades del club».

Añadió que tiene «un proyecto rompedor para el club, que ya se lo he presentado por escrito al alcalde, y que haremos público en los próximos días. La ampliación de capital necesita cuantificar primero la deuda y las necesidades del club. No me ha dado tiempo porque llevo un mes aquí. Cuando hable con los acreedores y se llegue a un acuerdo con ellos podremos cuantificar la deuda y la forma de la ampliación».

Por otro lado, «a los jugadores se les ha pedido un esfuerzo y están haciendo uno muy grande. Gente de mi confianza está en contacto con ellos. Sólo puedo agradecerles el esfuerzo que están haciendo a pesar de la situación. He llegado con la temporada prácticamente terminada, sin ser hombre de fútbol, sin una planificación y pedirme que solucione lo que no se ha hecho en un año no está en mi mano. Es como pedir un milagro. En mi mano está trabajar, dar estabilidad al club, y ya la próxima temporada, que también viene un poco justo, veremos cómo se soluciona todo».

Tomás Membrado tiene claro que «los jugadores cobrarán cuando tenga dinero el Real Jaén. Ahora mismo dinero que entra al club, dinero que va para Hacienda. Habría que preparar tres millones de euros para poder pagar a los jugadores y eso no está en mi mano. Con tiempo se puede conseguir con una entidad financiera. Necesito tiempo y poder crear las condiciones que necesita una sociedad para poderse financiar».

Por último, aclaró que las cuentas de «2014 están presentadas, las de 2015, con salvedades del auditor, son las que se van a aprobar».

Infraestructura infrautilizada

El concejal de Deportes, José María Álvarez, explicó que el Nuevo La Victoria «es una infraestructura que sólo se utiliza 50 horas al año, por lo que está infrautilizada. La Concesión Administrativa puede ser un revulsivo para que el club tenga beneficios extras por otro lado. Ha sido una reunión cordial, con acercamiento de posturas. Hay intención por parte del señor Membrado de reflotar al Real Jaén y este equipo de gobierno ha estado, está y estará siempre con el Real Jaén. Es una de las empresas más importantes de la provincia».

Por otro lado, el club ha anunciado que a partir de hoy miércoles se vuelve a vender entradas y a repartir invitaciones, una vez que «se ha solucionado el problema técnico que lo impidió durante la jornada de ayer martes». Para generar el mejor ambiente y el mayor apoyo posible de cara al duelo de este domingo (18:30 horas) ante el Extremadura «los abonados podrán conseguir, totalmente gratis, tres invitaciones correspondientes al mismo sector de su abono hasta completar aforo. En caso de completar el aforo de Tribuna, los abonados de este sector podrán solicitar sus tres invitaciones para Fondos y Preferencia».