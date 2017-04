Barla: «El equipo sabe lo que quiere y lo que nos estamos jugando todos»

En el seno de la plantilla jienense hay confianza plena en las opciones del Real Jaén para mantener la categoría. El conjunto blanco depende de sus propios resultados y los dos próximos duelos ante el Atlético Sanluqueño (este domingo a las 18:00 horas) y en casa frente al Extremadura UD (fijado para el domingo 30 de abril a las 18:30 horas) son vitales para no tener que estar pendientes de terceros. El trabajo ha reforzado la moral de la plantilla, pero el técnico gaditano José Manuel Barla no quiere que ninguno de sus jugadores se despiste porque «hay que seguir trabajando, como bien sabemos no hemos hecho absolutamente nada. Eso lo tenemos presente. Lo único que tiene que servir es para reforzarnos y seguir en la lucha. Si los demás no se entregan, nosotros tampoco nos vamos a entregar. El que flojee va a ser el que se quede fuera y lo que tenemos que intentar es que no seamos nosotros».

José Manuel Barla reitera su confianza en el vestuario y destaca que «seguimos pensando que dependemos de nosotros mismos. Ahora vamos a tener enfrentamientos con rivales directos y por lógica, si seguimos esta dinámica, los rivales no la van a seguir. Por lo tanto, estoy convencido de que vamos a seguir con la misma actitud y predisposición. Si conseguimos esa cantidad de puntos está claro que se los vamos a quitar a los rivales directos. Lo más importante es que dependemos de nosotros. El equipo sabe lo que quiere y lo que nos estamos jugando todos».

El primero de estos envites será frente al Atlético Sanluqueño, un conjunto que en la segunda vuelta ha mejorado considerablemente los números ofrecidos en la primera parte del torneo liguero. Sobre este rival, Barla apunta que «todos lo daban por desahuciado pero ha demostrado que aquí pocos se van a rendir. Ellos son un equipo modesto, con gente humilde. Con el trabajo del nuevo entrenador ha sabido sacar el máximo rendimiento a sus jugadores y ahí está. En la pelea y esperemos que nosotros demos el nivel y nos traigamos el máximo botín posible de allí. El partido va a ser complicado, en un campo pequeño, ambiente caliente pero es un partido de fútbol, no es una guerra. Tenemos que estar centrados en lo que estamos y olvidarnos de historias».

El entrenador blanco ha querido agradecer personalmente el apoyo que está mostrando la afición jienense: «Ellos son parte importante de la reacción del equipo. La gente estaba un poco falta de alegría y a la mínima han demostrado que están con el equipo y eso los jugadores en el campo lo notan. Que te sientas apoyado por la gente, en la situación que estamos, es un plus para los jugadores. Que nos apoyen en Sanlúcar es un hecho importante, es un campo complicado. Habrá un partido en el campo y otro en la grada».

El técnico gaditano no quiere hablar de finales o partidos a cara o cruz. Para José Manuel Barla «aunque el fútbol no sean matemáticas, la clasificación sí lo es. Mientras que haya un casi, tenemos que ir a por él. Estamos convencidos de que en Sanlúcar vamos a darlo todo. Luego después del partido veremos qué hemos sido capaces de conseguir. En el peor de los casos, vamos a seguir peleando. Mientras que tengamos vida y las matemáticas estén con nosotros vamos a ir a por ello. Después vamos a tener otro partido importante en casa y quedarán dos más. Hasta que no estemos bajo tierra, nosotros vamos a ir a muerte».

Pensando ya en el encuentro frente al Sanluqueño, Barla no podrá contar con Santi Villa. El futbolista linarense se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas. A este respecto, el entrenador blanco asegura que «la de Santi es una baja sensible por lo que representa el capitán pero vamos a salir con once, no le vamos a dar ninguna ventaja al Sanluqueño. El que salga, estoy convencido de que lo va a dar todo. Confiamos en nosotros mismos, tenemos que ayudarnos unos a otros y saber que el que está al lado va a ayudarte. Los que vayan a salir, tenemos la máxima confianza en ellos. No hemos pensado en las bajas o en historias que nos aporten nada. Tenemos demasiadas cosas en la cabeza como para meter algo que no nos aporte nada».

Ayer sólo Álvaro Moral no se ejercitó con el grupo por la pubalgia que padece desde hace semanas.