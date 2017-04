La apatía y el pesimismo se han cambiado en las casa blanca por dosis de fe y confianza. Restan cuatro jornadas para finalizar el campeonato liguero y en la entidad jienense han aflorado múltiples razones para creer en la salvación.

El 'Mesías' estaba en casa. A la sombra del denostado Ramón Tejada. José Manuel Barla fue cocinero antes que fraile y ha sabido pinchar a los futbolistas en la tecla adecuada. Como un fino alquimista ha logrado una simbiosis mágica entre la veteranía y la juventud de unos peloteros de la cantera a los que tiene involucrados en la causa. Los pesos pesados del vestuario alaban sus métodos de trabajo y subrayan la dupla bien engrasada que forman Barla y Rafa Ortega. Se compenetran a la perfección. En el seno de la plantilla ha sorprendido esta fórmula, con Ortega aportando su magisterio en las acciones a balón parado.

El equipo ha ido cambiando, radicalmente, su imagen hasta dejar un gran sabor de boca en sus dos últimos encuentros en el coliseo blanco. Cuatro puntos frente a gallitos como Marbella y Real Murcia, duelos en los que además ha logrado dejar su portería a cero. Y ante los murcianos, el Real Jaén mereció algo más a los puntos.

Barla vive cada entrenamiento como si fuera el último y ha hecho creer a la plantilla que la permanencia es posible. Además, se ha cambiado la metodología de trabajo. Durante la semana se visualizan imágenes del partido haciendo incidencia en la importancia de corregir los errores cometidos y ensalzando los aciertos. Es un técnico, que por haber sido pelotero, conoce perfectamente la importancia de estar encima de los futbolistas. Después, se trabaja sobre las cualidades del rival y las posibles opciones para hacerle daño durante el partido. Los jugadores cuentan con un plan de acción para desplegar sobre el terreno de juego, preciso y concreto. En los últimos partidos se ha apostado por un fútbol bastante más directo, sacando rédito a las segundas jugadas y buscando asfixiar al rival en la salida del esférico. Tampoco hay que olvidar que los resultados han acompañado y eso ha servido para reforzar la idea de trabajo.

El Real Jaén ha sumado siete puntos en sus últimos cuatro partidos ligueros. Y lo ha conseguido con un fútbol práctico, aparcando para una mejor ocasión el juego brillante.

Otra razón para no apearse de este barco se encuentra en la misma afición blanca. El pasado domingo vibró, como si de un partido de play off se tratara, durante el segundo round. Llevó en volandas a su equipo y eso que tuvo que sufrir el error del medio día del club. Muchos seguidores tardaron 45 minutos en lograr acceder al campo, y fueron también algunos los que se hartaron de esperar y se marcharon para casa. Pero de los tropiezos se aprende. No es menos cierto que también están teniendo aciertos. Los jugadores reconocen la buena sintonía con los nuevos propietarios, los sienten cercanos y aunque no lo afirman públicamente, la plantilla recibió una pequeña gratificación tras la victoria ante el Marbella FC.

Lo cierto es que el Real Jaén anda inmerso en una auténtica carrera contrarreloj, en la que el duelo de este domingo ante el Atlético Sanluqueño, a tres puntos de los blancos, y a los que en la primera vuelta se les ganó por cuatro a dos, será clave para el futuro del conjunto jienense. El partido se disputa en un campo pequeño, donde las acciones a balón parado tienen una gran importancia.

Cuatro autobuses gratuitos

La directiva del Real Jaén es consciente de la importancia del partido del próximo domingo. Y por eso ha decidido facilitar la presencia de aficionados blancos en Sanlúcar de Barrameda. De esta forma, el club anunció ayer que «en colaboración con la Federación de Peñas, fletará cuatro autobuses de carácter gratuito para todos aquellos aficionados que estén interesados en desplazarse hasta Sanlúcar de Barrameda para apoyar a nuestro equipo en el partido correspondiente a la jornada número 35 que nos enfrentará al Atlético Sanluqueño».

El precio de las entradas para la afición visitante en el Estadio El Palmar será de 8 euros, siendo este el único coste que deberá sufragar el aficionado interesado en viajar hasta Sanlúcar. En el momento de la reserva de la plaza se deberá abonar el precio de la entrada. El club entregará un vale que se canjeará por la entrada una vez que los autobuses lleguen a Sanlúcar de Barrameda.

«La reserva de las plazas de autobús se realizará tanto en las oficinas del Nuevo Estadio de La Victoria como en Viajes Trino (Federación de Peñas). Se organizarán dos autobuses en cada emplazamiento. En caso de que la demanda de aficionados supere los cuatro autobuses ofertados inicialmente, el club aumentará la posible oferta de este viaje con el objetivo de que ningún aficionado se quede sin la posibilidad de apoyar a nuestro equipo en este partido», añaden desde la entidad jienense.

Los autobuses iniciarán su viaje el domingo 23 de abril a las 8:30 horas desde la calle Virgen de la Cabeza (junto a El Corte Inglés), estando previsto su regreso a Jaén una vez finalice el encuentro.

En cuanto al horario de atención al público en las oficinas de La Victoria será hoy martes (10:00 a 13:00 horas), miércoles (10:00 a 13:00 h. y 17:30 a 19:00 h.), jueves (10:00 a 13:00 h. y 17:30 a 19:00 h.) y el viernes (10:00 a 13:00 horas).