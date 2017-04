Barla: «El equipo está con confianza e ilusión para conseguir los tres puntos ante el Murcia»

Se ha convertido en el 'alquimista blanco'. El hombre que ha conseguido transformar la apatía y el pesimismo en dosis de fe y confianza. Y que ha logrado una simbiosis mágica entre la veteranía y la juventud de unos peloteros de la cantera a los que tiene involucrados en la causa.

El técnico del Real Jaén, José Manuel Barla, señala que «el equipo está con confianza e ilusión. Afrontamos otro partido importante con la esperanza de seguir creciendo y con el objetivo de sumar los tres puntos». Los blancos se miden este domingo, 18:00 horas, al Real Murcia.

En el apartado de bajas, Barla cuenta con todos sus efectivos a excepción de Joserra. Una preocupación son los cuatro apercibidos: Felipe Ramos, Nando, Álex Carmona y Santi Villa. Cuatro piezas fundamentales en el once jienense. «De todas formas el que salga lo va a dar todo, como ya ha sucedido con anterioridad. No podemos perder el tiempo pensando en los que no están, como hemos dicho en otras ocasiones». Añade que «en nuestra situación no podemos elegir el momento en el que los perderemos, nos toca vivir el presente. Nuestra intención es sumar los tres puntos ante el Real Murcia y después tendremos tiempo de ver en qué situación hemos terminado».

Sobre el rival, Barla no escatima en elogios. «A estas alturas nos conocemos todos. El Real Murcia cuenta con una de las mejores plantillas del grupo. La ha renovado en el mes de enero. Y vienen en una gran dinámica. Cuentan con muchos jugadores de superior categoría. Será un partido complicado. Pero tenemos que centrarnos en los nuestro y aprovechar sus debilidades».

Barla ha visto los últimos goles encajados por el bloque pimentonero, «todos a balón parado. Está claro que la estrategia es un elemento más. A nosotros nos toca evitar errores y estar muy concentrados».

Interrogado por los elementos que han cambiado desde que cogió las riendas del equipo, responde que está «haciendo lo que tengo que hacer en un conjunto de fútbol. No dispongo de una varita mágica. Han sido ellos los que han reaccionado y se han levantado». Además, Barla subraya que trabaja «con la materia prima que tenemos. La necesidad aprieta y nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento a los jóvenes de la cantera. No podemos pararnos en lamentarnos por los que se han ido. Los que estamos somos los que tenemos que sacar esto y sentirnos los mejores del mundo. Los que somos más viejos tenemos que ayudarlos aportando nuestra veteranía y nuestra experiencia».

Por último, sobre los contactos y la comunicación con los nuevos propietarios, José Manuel Barla asegura que «se siguen manteniendo, con total normalidad. Son sensibles a nuestras inquietudes y nos transmiten confianza. Están haciendo lo imposible porque la situación se normalice». Además, explica que «por ahora no se ha hablado de la próxima campaña. Ahora tenemos un lío muy grande y lo prioritario es el presente».