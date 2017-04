Rentero: «Estoy tan ilusionado con mi debut que voy a tatuarme la fecha en la pierna zurda»

El pasado domingo, la afición blanca disfrutó con la victoria de su equipo y con el debut de dos jóvenes perlas de su cantera. Ariel Castellano y Cristian Rentero disputaron sus primeros minutos con el Real Jaén en Segunda División B. Un día «inolvidable» para el lateral izquierdo natural de Pegalajar (24-09-1997), que aseguró a IDEAL estar «tan contento» que piensa tatuarse la fecha de su debut en la pierna izquierda.

Si hay algo que hace la vida interesante es la posibilidad de cumplir un sueño. Y Cristian Rentero hizo realidad el pasado domingo en el coliseo blanco el suyo. «Y el de toda la gente que me aprecia. Mi padre lloró como un niño, mi madre no pudo aguantar la emoción y salió del campo para luego volver a entrar, mi novia, mis amigos, todos estaban muy ilusionados», declaró.

Salió en el minuto 90, no tuvo mucho tiempo para disfrutar del encuentro, pero para él fue un día que no se le olvidará. «Por eso quiero agradecer a Barla y Ortega que me hayan dado esta oportunidad», dijo. De ese momento, esperando en la banda, para poner los dos pies en el verde guarda un recuerdo muy emotivo: «Las palabras que me dijo Santi Villa». El capitán del Real Jaén era el elegido para abandonar el terreno de juego. Había firmado un partido para enmarcar, con un golazo de falta directa digno de grabar y de emitir en las escuelas de jóvenes aprendices a peloteros con clase, la parroquia blanca despedía a su héroe puesta en pie y tributándole una cerrada y calurosa ovación, pero el pensamiento de Villa estaba con un joven jugador pegalajeño que iba a sustituirle: «Me dijo que estuviera tranquilo, sin nervios, que iba a tener muchos más minutos en este equipo y que lo diera todo». El linarense es, sin duda, un grande, en fútbol y humildad.

Rentero lleva ya varias semanas entrenando con el primer equipo. «Me llamó Barla cuando se marchó Tejada y para mí ya fue un premio. En la cantera hay muchos jugadores trabajando muy bien y que se merecen estar aquí. Con el primer equipo se aprende todo el tiempo, estar al lado de jugadores como Villa, Quesada, Nando... es una escuela para mí».

Durante el partido ante el Marbella, «con el dos a cero, creía que ya no iba a jugar, pero al final Barla me dijo que calentara y reconozco que me puse un poco nervioso. Cuando entré se me pasaron los nervios y disfruté como un niño».

Su posición natural es la de lateral izquierdo, aunque también puede actuar como extremo por esa banda, incluso ha llegado a jugar como delantero, posición en la que fue máximo goleador de la Copa Diputación en la temporada 2012-2013. Es la tercera temporada en el Real Jaén formando parte del equipo juvenil dirigido por Luis Peláez que ascendió a categoría nacional.

Entre sus referentes, Rentero, de corazón blanco, subraya a «Roberto Carlos y Marcelo, por su sacrificio. También me fijo mucho en Cristiano por su trabajo. Soy del Real Madrid hasta la médula». En la plantilla blanca también lo tiene muy claro: «Nando es mi referente porque juega en mi posición. También Santi Villa y Rafa Mella por su trabajo».

Ahora sólo piensa en «seguir entrenando fuerte y crecer como futbolista. Barla me dijo que siguiera en la misma línea». Añade que el actual técnico del Real Jaén «es un entrenador que nos está dando mucha confianza y oportunidades a los más jóvenes».

Hoy, vuelta al tajo

Rentero ya piensa en el próximo rival de los blancos. Hoy vuelven a ejercitarse después de dos días de descanso. «Ante el Real Murcia será otro partido muy complicado», asegura. No en vano el bloque murciano es el equipo que más puntos ha conseguido en el Grupo IV en las cinco últimas jornadas ligueras. El equipo que dirige Vicente Mir ha sido el único que ha sumado 13 puntos en las cinco últimas jornadas, lo cual le ha permitido empatar a 54 puntos con el cuarto clasificado. Es la primera vez en la presente temporada que los grana igualan al cuarto clasificado.

El Real Murcia estará acompañado de su afición, la Federación de Peñas de esta entidad ha organizado un viaje para asistir este domingo, 18:00 horas, al estadio jienense. Casi 13.000 espectadores asistieron el pasado domingo en la Nueva Condomina en el encuentro ante el Atlético Mancha Real. El Murcia llegará a Jaén con un buen número de jugadores con pasado blanco como Elady, Curto o el centrocampista Armando, que acaba de cumplir el centenar de partidos con su equipo.