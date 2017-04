El Real Jaén, a la caza de Extremadura y Ejido para salir de la quema

La plantilla del Real Jaén es en estos momentos un ejército de conversos a la fe que predica José Manuel Barla. El técnico gaditano ha obrado el milagro, resucitando a un equipo al que muchos daban por muerto. Ylo ha hecho con dotes de fino alquimista, conjugando en su justa dosis gotas de veteranía y juventud, una simbiosis que debe marcar la salvación en el presente y el futuro de la entidad.

El conjunto blanco salió muy reforzado de la jornada 33. Cierto es que con los resultados del domingo regresó a los puestos de descenso, pero tras el empate que cedió el Extremadura en la recta final de su partido ante el San Fernando la vida se ve con algo más de optimismo. A un punto de los extremeños, que ocupan el puesto de play out para eludir el descenso, y con un duelo a vida o muerte entre ambos conjuntos dentro de tres jornadas en el coliseo jienense. Más de un aficionado ya barrunta una venganza con tintes históricos. Porque donde las dan las toman. Y son legión los que no olvidan el partido que llevó al descenso al Real Jaén en Almendralejo, pese a que ha llovido mucho desde entonces:16 de mayo de 1998, ante un equipo que no es el actual y que estaba dirigido por Rafa Benítez.

Cuentas de la lechera blanca

Lo cierto es que el Real Jaén depende de si mismo para eludir el descenso a Tercera División. La salvación directa la marca el Ejido con 39 puntos (cuatro más que los de Barla) además del golaveraje particular perdido con los ejidenses (0-0 en la ida y 0-1 en el Nuevo La Victoria).

Pero además, en la entidad jienense se confía en el calendario que resta para el final del campeonato liguero en el Grupo IV de Segunda División B. Este domingo el Real Jaén volverá a jugar ante su afición, a partir de las 18:00 horas ante un Real Murcia que pelea por colarse entre los cuatro primeros clasificados. El encuentro se celebrará en el Nuevo Estadio de La Victoria con arbitraje del colegiado Sergio Escriche Guzmán del comité Valenciano.

«El partido está declarado como Medio Día del Club, por lo que los abonados deberán pagar el 50% del coste total de la entrada. El precio de las entradas al público disminuirá respecto a anteriores encuentros, lo cual redundará en una rebaja del precio que los abonados deberán afrontar», explica la entidad en un comunicado. Un argumento, por otro lado, que no ha convencido a los abonados que se quejan de estar regalando entradas a un euro para ahora hacerles a ellos pasar por taquilla.

Después les tocará rendir visita al Atlético Sanluqueño, penúltimo a cinco de los jienenses. Y tras recibir al Extremadura, el Real Jaén visitará al Villanovense (inmerso en la lucha por el play off por el ascenso) para cerrar la liga en casa ante el Jumilla. Un calendario complicado, pero algo más benévolo que el de su máximo rival. Al Extremadura le queda Cartagena y Murcia (fuera de casa), Marbella y Sanluqueño (en su estadio), además del duelo en La Victoria. También el Ejido, que esta semana recibe al Mancha Real, cuenta con un final vertiginoso con Real Murcia, La Roda, Mérida y Lorca como últimos cuatro rivales.