Barla: «Las balas se nos acaban, por eso hay que ganar al Marbella FC»

El Real Jaén afronta mañana sábado un duelo vital de cara a sus opciones de pelear por la permanencia en el Grupo IV de Segunda División B. Este sábado (18:30 horas) visita el coliseo blanco un gallito de la categoría, un Marbella FC que aspira a ser uno de los cuatro elegidos que intentarán ascender a la categoría de plata del fútbol nacional. Un encuentro al que la plantilla jienense llega tras la derrota en Cartagonova. Tras este resultado «está claro que la situación es peor porque no conseguimos puntuar en Cartagena, queda una jornada menos y encima los resultados no acompañaron. Lo más importante es que seguimos dependiendo de nosotros. Tenemos un partido complicado el sábado pero la gente sigue creyendo. En Cartagena el equipo demostró que nunca se rinde, que siempre da la cara y que mientras tengamos vida vamos a morir en el campo», señalaba José Manuel Barla en rueda de prensa.

La imagen mostrada ante el FC Cartagena ha sido objeto de reconocimiento a pesar de la derrota. El técnico gaditano lo agradece pero también subraya que «todo el mundo firmaría ser una auténtica banda cada domingo pero conseguir los tres puntos, pero mientras que el equipo ofrezca esta imagen, lo entreguen todo, te da fuerza, te da ánimo para seguir adelante y seguir creyendo que esto tiene una salida positiva. Está claro que lo que interesa son los puntos. Si no se consiguen los puntos prefiero perder como estamos perdiendo a perder dando pena».

Permanencia

Real Jaén y Marbella afrontan el tramo final de competición con objetivos contrapuestos aunque Barla matizó: «Nos jugamos todos lo mismo, cada uno en los objetivos que tiene marcados en la temporada o en los objetivos que te ha ido marcando la competición. Nuestro objetivo no era este al principio pero ahí nos ha puesto la competición. Está claro que nuestro objetivo es conseguir la permanencia. El que tenga más suerte, esté más fuerte y más acertado, será el que el sábado consiga los tres puntos».

José Manuel Barla indicó que para superar al conjunto marbellí el equipo jienense debe basar sus esfuerzos en «mucho trabajo, concentración e intensidad, estar acertados de cara a portería en las muchas o pocas ocasiones que generemos. Sabemos que el Marbella es un equipo que compite bien, duro, rocoso, con jugadores con buenas individualidades. Se le puede ganar y hay que confiar en nuestras posibilidades. Si estamos como en las últimas semanas, creo que podemos tener posibilidades de conseguir los tres puntos».

Mario Ramón, baja

Para este encuentro, Barla no podrá contar con Mario Ramón por sanción: «Mario desgraciadamente no nos va a poder aportar nada esta jornada pero está claro que el que vaya a salir lo va a dar todo. Podemos estar más o menos acertados pero no tengo duda de ninguno de los jugadores que vaya a participar. Espero que no haya ninguna lesión de aquí al sábado. Durante la semana el equipo ha entrenado bien y lo normal es que todos estén disponibles de cara al sábado». Para sustituir la posición de Mario Ramón en mente está quien a priori va a jugar. «Estamos trabajando sobre ello para controlar todos los detalles. Está más o menos decidido».

El entrenador blanco también ha querido destacar la aportación de los canteranos que en las últimas semanas se han incorporado a la disciplina de la primera plantilla. Barla afirma que «quizás descubramos a alguien que pudiera estar tapado y que si no estuviéramos en estas circunstancias no se sabría de él. Hay que olvidarnos de las penas y los problemas e intentar ser positivos. Si no somos positivos las cosas buenas no van a venir. Si tenemos que tirar de la cantera, hay que confiar en los chavales. Los que somos más viejos tenemos que ayudarlos aportando nuestra veteranía y nuestra experiencia».

El calendario permitirá que el Real Jaén dispute cuatro jornadas como local en el tramo final de Liga. Una situación que Barla valora positivamente: «Prefiero jugar en mi casa que no en casa del vecino. Tenemos cuatro partidos importantes. Desgraciadamente este año fuera de casa estamos poco acertados. Es una posibilidad que nos ha dado el calendario y tenemos que ir a por ella. Lo más importante ahora mismo es el Marbella y primero vamos a ir a por estos puntos y luego ya pensaremos en el Murcia. Si no conseguimos el primero, las balas se nos van acabando».

Cuestionado por la relación con el nuevo organigrama del club, José Manuel aseguró: «Estamos en continua comunicación. Hablamos de la situación del equipo, de las posibilidades que pudiera haber para mejorar la plantilla. Cosas normales que se hablan entre la secretaría técnica y el cuerpo técnico».

En la misma línea y sobre una posible continuidad futura en el club blanco, Barla comentó que «todo lo que nos pueda distraer o hablar de algo que podría ser, creo que no aporta nada. Si me lo ofrecieran, ¿por qué no? Siempre he dicho que no me había planteado entrenar y sin embargo estoy muy ilusionado, motivado y dándolo todo. Es una posibilidad que está ahí pero no la tengo presente porque demasiadas cosas tenemos en mente»