Ramos: «De nada sirve hablar de problemas institucionales que no podemos solucionar»

Es el pelotero franquicia de la plantilla blanca. Sus actuaciones bajo palos han servido para que el Real Jaén salvara algún que otro punto y son muchos los ojeadores de futbolistas con clase que han puesto su objetivo en el cancerbero del conjunto blanco. Su nombre ha estado unido a equipos de la categoría de plata del fútbol nacional, pero Felipe Ramos ha apostado por terminar la temporada, pese a los múltiples problemas, en la entidad jienense. El cancerbero madrileño repasaba ayer la actualidad del equipo jienense en rueda de prensa señalando que tras la última derrota en Cartagena «el vestuario está fastidiado por no poder conseguir la victoria fuera de casa cuando pones todo lo que tienes y no es suficiente. Pero cada lunes empieza una semana distinta. Aún hay margen. Trabajando como lo estamos haciendo estaremos más cerca de la salvación».

Analizando las características de la formación blanca, Ramos señalaba que «quizás es nuestra asignatura pendiente entre comillas, hemos hecho pocos goles. El partido que ya ha terminado ya no vuelve, lo único que te puede servir es para corregir errores. Creo que estamos trabajando bien en esa línea y esperamos que el sábado por la tarde podamos tener la suerte de cara y ganar el partido ante el Marbella».

Felipe no se da por vencido. Al igual que el resto de sus compañeros, el guardameta confía en las posibilidades del equipo para obtener la permanencia en la categoría basándose en que «hay margen porque aún hay puntos en juego no porque hayamos hecho un calendario con los partidos que podemos ganar y que podemos perder. Hay que salir a ganarlos todos. Cuanto antes podamos conseguir la salvación mucho mejor. No nos la estamos jugando a cara o cruz, quedan seis partidos por delante y hay que intentar salir a ganarlos todos. En ese margen que tenemos entra la posibilidad de permanecer en la categoría y porqué no vamos a agotarla hasta el final».

El Marbella FC será el rival que visite La Victoria este sábado a las 18:30 horas. Un adversario que actualmente pugna por los puestos de play off de ascenso aunque Felipe Ramos afirma que la situación clasificatoria no debe marcar las diferencias sobre el césped. «El que está arriba o está abajo se está jugando algo, son partidos muy difíciles. Esperemos estar a buen nivel para poder plantarle cara ya estén arriba o estén abajo. Ellos se están jugando el play off y nosotros salir de ahí abajo. El que mejor esté y el que menos errores cometa será el que se lleve el partid», afirma.

En el tramo final de competición, el Real Jaén disputará cuatro partidos como local y dos como visitante. Un aliciente para la plantilla porque «en casa estás con tu gente y estás más acostumbrado a este campo y al contar con cuatro de seis en casa siempre tienes esa balanza a tu favor. Tampoco deberíamos despreciar los partidos fuera de casa porque también hay en juego tres puntos y nos hacen mucha falta a día de hoy». En esa misma línea, Felipe argumenta que «dependemos mucho de nuestra afición, que está poniendo todo de su parte para buscar iniciativas para poder apoyarnos cada fin de semana. En el campo, somos nosotros los que tenemos que luchar y pelear. Eso no va a faltar tal y como hemos hecho en los anteriores partidos. Con un poco de ayuda de la afición podemos sacar esta situación adelante».

El portero blanco también ha hecho referencia a la incorporación de José Manuel Barla a la primera línea del banquillo jienense: «Barla está haciendo un buen trabajo, estamos corrigiendo cosas que estaban un poco olvidadas. Creo que hasta ahora estamos trabajando en buena línea».

Nuevos propietarios

Con la llegada de Tomás Membrado como nuevo máximo accionista de la entidad, Felipe Ramos ha agradecido a la nueva propiedad el interés mostrado por solucionar la situación institucional. Una situación sobre la que tal y como indica Felipe Ramos «hace algunos meses llegamos a la conclusión de que no nos valía estar todo el día hablando de problemas institucionales porque no los podemos solucionar. Decidimos centrarnos por nuestro bien y por el del club en la parte deportiva y así está siendo hasta ahora. Agradecemos a la gente nueva que haya dado el paso al frente para intentar solucionar los problemas, porque había un vacío institucional que no beneficiaba a nadie. En ese sentido tendrán todo nuestro apoyo».

A nivel personal, el arquero madrileño asegura que «ahora mismo lo único que me preocupa es terminar la temporada lo mejor posible y lograr la salvación y cuando acabe el año habrá tiempo para pensar y para ver otras opciones. Solo me preocupa el Real Jaén y lograr la permanencia. Nos estaríamos confundiendo si estuviéramos pensando en otras cosas que no sean el Real Jaén».