El Real Jaén visita al Cartagena con la idea de demostrar que la salvación es posible

Hasta que los números no lo impidan, el Real Jaén peleará por - a pesar de todo el embrollo institucional - cumplir le objetivo deportivo. Con la permanencia entre ceja y ceja y con el impulso que da obtener una victoria como la que consiguieron la pasada semana ante el San Fernando, los hombres de Barla se vestirán de corto hoy en Cartagonova para tratar de lograr un resultado positivo que le mantenga fuera de los puestos de descenso directo.

Por el contrario, el Cartagena llega al encuentro de esta tarde ubicado en la segunda posición de la tabla clasificatoria para inmerso en una dinámica que tiene en el tedio a su afición. Dos derrotas consecutivas acumulan los de Monteagudo que ya prácticamente tienen descartado el liderato y que tampoco ven peligrar el play off por el ascenso., aunque tampoco se pueden dormir en los laureles porque el Melilla y el Real Murcia siguen la estela del grupo cabecero a la espera de cualquier resbalón que aprovechar.

Mucho que demostrar

Los últimos enfrentamientos de los cartageneses han sido ante rivales directos y el hecho de que en ambos hayan caído derrotados hace que ante el Real Jaén tengan que demostrar que el nivel no va a decaer en este decisivo final de temporada. Para tratar de hacerlo serán dos bajas las que tengan en sus filas los locales.

El lateral izquierdo Jesús Álvaro no podrá ser alineado por sanción mientras que Gonzalo Verdú, que venía siendo un habitual en las alineaciones de su equipo, en detrimento de Sergio Jiménez, se lesionó la pasada semana en el partido contra el Marbella y no se ha entrenado durante toda la semana, así que salvo sorpresa tampoco estará a disposición de su entrenador para el partido contra los jienenses.

Lo vital de los puntos en juego no hace falta decirlo. El Real Jaén durmió anoche en el puesto de play out con 32 puntos y ya no debe mirar rivales a la hora de afrontar los partidos ya que, aunque el calendario vaticina que en las tres próximas jornadas estará muy caro puntuar, la urgencia de la situación no entiende de la dificultad de los rivales.

En cuanto a la convocatoria jienense queda poco que decir ya que Barla se ha llevado a 18 futbolistas. La presencia de los canteranos Adrián Ruiz y Rentero habla de la importancia que va a tener los jóvenes pupilos jaeneros en el devenir del club hasta final de temporada. Lo corta de la plantilla obliga a que todos tengan que estar preparados para tener minutos de responsabilidad y hasta ahora la respuesta está siendo la adecuada. Queda por ver si siguen las dinámicas o al final se acaba imponiendo la realidad presupuestaria.