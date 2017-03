El Real Jaén, ante el reto vencer en Cartagena y romper su sequía de un año sin ganar fuera

El conjunto dirigido por José Manuel Barla visita el feudo del Cartagena, segundo clasificado, con el reto de sumar la primera victoria de la temporada lejos del coliseo blanco. El Real Jaén no gana en el rol de visitante desde marzo de 2016, cuando el bloque jienense se impuso en casa del Marbella (0-1) gracias a un tanto del orcerano Óscar Quesada.

El equipo jienense es el segundo peor visitante del grupo. 9 de sus 14 tablas las ha firmado fuera de su estadio. Y es el único bloque del Grupo IV que aún no ha logrado ganar lejos de casa. Sólo le supera en esta estadística negativa el Sanluqueño, que tiene 8 puntos en su casillero en esta faceta.

Hasta la fecha el conjunto blanco se ha mostrado víctima de lo que cualquier psiquiatra diagnosticaría como un claro trastorno bipolar. Los jienenses se dejan en el rol de visitante lo que logran sumar, con mucho esfuerzo, en su feudo. En casa la clasificación muestra una digna undécima posición con 23 puntos.

Para este duelo, Barla cuenta con todos sus efectivos disponibles, una vez que Quesada ya empezó el jueves a ejercitarse con el grupo. La única baja es la del canterano Moral, por lesión.

La visita del Real Jaén al Cartagonova llega después de que por primera vez el Cartagena haya perdido dos partidos de forma consecutiva. Con todo el ambiente de trabajo ha sido bueno tras el tropiezo en Marbella y el equipo solo piensa en cortar la mala racha de resultados.

Alberto Monteagudo tiene para el choque de mañana la baja de Jesús Álvaro. El canario tiene un partido de sanción. Artiles, pero sobre todo Gonzalo tienen molestias de cara al choque ante el Real Jaén y el cartagenero es casi seguro baja para evitar que pueda romperse.

No se fía de ningún rival, ni de la situación del conjunto blanco. «El Real Jaén llega de ganar 4-2. Tiene problemas económicos, pero ya sabéis quien ha rascado puntos en el Cartagonova y no podemos fiarnos de nadie. Estamos en el momento y en el lugar correctos para terminar la temporada como la hemos llevado a lo largo del año», explicaba el técnico en rueda de prensa. Su objetivo pasa por intentar devolver la derrota de la primera vuelta. «Estaría preocupado si perdiéramos como lo hicimos allí, que encajamos dos goles en dos tiros. No hay ganas de revancha, sino de ganar y tener la recompensa que merecen los jugadores».

El Real Jaén necesita hacer una profunda reflexión en todos sus estamentos. En los tres últimos cursos ligueros ha pasado de pelear por la permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional a suspirar por eludir el descenso al infierno de la Tercera División.

Fichas activas pero sin pagar

Por otro lado, desde el club confirman que las fichas de David Ordóñez y Álvaro Aguado, que la entidad tramitó para seguir contando con las ocho profesionales que marca la reglamentación «siguen estando activas, pero sin pagar».

El Real Jaén solventó la marcha de Sergio Molina y Cifu, acogiéndose a su derecho de poder abandonar el club por las tres mensualidades pendientes, apostando por hacer un contrato profesional a dos de los canteranos del primer equipo con una mayor proyección. Pero el club no ha abonado todavía a la Federación su coste.