Tomás Membrado: "Este es un proyecto de todos y para todos"

La sala de prensa del Nuevo Estadio de la Victoria ha acogido esta mañana la primera comparecencia pública del nuevo máximo accionista del Real Jaén CF SAD, Tomás Membrado, que ha estado acompañado por José Quesada, Manuel Quesada y Andrés Rodríguez, como representación de lo que será su equipo de trabajo.

Membrado ha iniciado su conferencia de prensa haciendo un recorrido cronológico de su llegada a la entidad jiennense hasta el día de hoy. A continuación, el nuevo máximo accionista del club blanco reconocía que “el club está en una situación complicada. No me interesaba como negocio pero el Real Jaén es uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Nuestro proyecto será algo distinto a lo visto hasta ahora. Llegamos aquí para construir un proyecto bien cimentado en el que el Real Jaén será lo que quiera la ciudad y su afición. Quiero contar con las personas relacionadas con el negocio del aceite de oliva. Este es un proyecto de todos y para todos”.

El propio Tomás Membrado ha desvelado que será él quien ocupe el puesto de presidente de la entidad, algo que se hará efectivo cuando se convoque la próxima Junta General de Accionistas en la que el principal orden del día será el cese y nombramiento de los integrantes del futuro Consejo de Administración: “Aproximadamente en cuarenta o cincuenta días se convocará Junta General para renovar la directiva. Aún estoy estableciendo contactos con distintas personas para conformar la lista de componentes que formarán el Consejo de Administración”.

Sobre la situación financiera del club, Membrado afirmaba que “las cuentas están embargadas y no se pueden hacer pagos porque no se pueden hacer ingresos. Primero tenemos que aclarar quiénes son los acreedores del club y hablar con ellos. La idea bien clara es que cobre todo el mundo. Es la mejor manera de transmitir seriedad. Paralelamente haremos las gestiones para buscar la financiación necesaria. Cuando se tenga financiación, los futbolistas y empleados serán los primeros en cobrar sus salarios”.

A modo de conclusión, Tomás Membrado anunciaba que “mañana hablaré con la plantilla. Anoche tuve una reunión muy cordial con los pequeños accionistas en la que me plantearon sus inquietudes y yo traté de exponerles el proyecto que deseamos desarrollar. En esa línea, entiendo que la primera visita institucional debe ser al Ayuntamiento, a quien no voy a pedir concesiones ni nada”. Por último, en referencia a la parcela deportiva, Membrado señalaba que “José Quesada y Salvador Márquez se están encargando actualmente de todo el tema deportivo aunque de cara al año que viene aún no hemos avanzado nada en ese aspecto. Llevamos poco tiempo todavía".