El Real Jaén busca cambiar su dinámica ante el San Fernando

El Real Jaén disputa hoy la primera de las ocho finales que le quedan para salvar la categoría. Con 29 puntos en su casillero y a cuatro de la salvación directa, el conjunto blanco se mide hoy (17:00 horas) al San Fernando CD, puesto 12 con 36 puntos, con el arbitraje de Lax Franco (colegio murciano). Los jienenses necesitan cambiar la dinámica. Tan solo han sumado siete puntos en los once encuentros de esta segunda vuelta. Y contabilizan siete jornadas sin ganar. Guarismos de descenso, al infierno de la Tercera División.

El San Fernando viaja este domingo a Jaén con el objetivo de lograr un triunfo de oro en el feudo blanco. Para ello, Antonio Méndez no podrá contar con Lolo Garrido, Vukcevic, Javi Medina y Trujillo, pero recupera a Miguel, Castillo y a Zelu, incluidos en la lista. Destaca la vuelta a la expedición tanto de Zelu como de Miguel, ya que ambos han acortado los plazos de recuperación en una muestra de compromiso con el equipo en este tramo final de liga. Además, Castillo también es otra de las novedades y pone fin de este modo a unas molestias que le han tenido apartado del grupo durante varias semanas. Por su parte, Gerrit ya entrena como uno más, pero los técnicos azulinos han decidido no arriesgar con él para que esté al cien por cien en el derbi ante el Atlético Sanluqueño. Se quedan en La Isla también Javi Medina, aquejado de un esguince de tobillo y Javi Trujillo, que evoluciona favorablemente en su readaptación.

Tampoco estarán Lolo Garrido, que cumplirá ciclo de tarjetas, y Vukcevic, que ayer cayó derrotado con la Sub-21 de Montenegro (2-0) ante Macedonia.

Se enfrentaron en la última jornada de la 2012-2013, con triunfo blanco que sirvió para ser primero

En la entidad jienense la buena noticia es que José Manuel Barla contará con todos sus efectivos. Es una plantilla corta y castigada con muchos minutos. Por eso ha sido una gran noticia que durante la semana se confirmara que Aguado y David Ordóñez, elegidos para ocupar las dos fichas profesionales que dejaron libres Molina y Cifu, podrán jugar este duelo.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se produjo el 19 de mayo de 2013 en la última jornada liguera. El equipo que por entonces entrenaba Manolo Herrero consiguió una victoria por la mínima que le aseguró el primer puesto del Grupo IV que peleaba con el Cartagena. Y así pudo disfrutar de dos oportunidades para ascender, objetivo que acabó consiguiendo.

Por su parte, el lateral zurdo Nando admitió durante la semana que el encuentro será trascendental porque el enfrentamiento es ante un rival directo. El defensor jienense trataba de ponerse en la piel del San Fernando porque «saben que si son capaces de no perder prácticamente dejan a un rival muy tocado. Si somos capaces de ganarles, saben que no se podrían relajar porque la diferencia sería de tres o cuatro puntos. Quedarían siete jornadas con veintiún puntos en juego y nadie se puede relajar».

Verdad absoluta

Barla no desea que el partido se califique como una final. «Las finales son, y yo lo interpreto así pero no tiene que ser la verdad absoluta, cuando pierdes y ya no hay nada que hacer. Si perdemos con el San Fernando será un palo muy duro anímicamente y a nivel de clasificación pero seguiremos con vida porque no habremos descendido. ¿Es una final? Creo que no, pero sí es un partido muy importante, como también lo fue el Granada y como van a ser los que nos quedan. Lo más importante es estar centrados en el San Fernando. Aunque ganemos esta 'final' no vamos a ser campeones de nada».

Por otro lado, el encuentro de hoy en el Nuevo La Victoria servirá para ir escenificando el cambio de poder en la entidad jienense. Tomás Membrado y su equipo ya se han puesto manos a la obra y el pasado viernes estuvieron en el club junto a Sergio Hitos para tener una primera toma de contacto. Hoy, en principio, no se espera la presencia de Membrado en el palco, pero sí de algunos de los integrantes de su equipo.