Lorenzo Sanz: "Mi intención era acceder al Real Jaén"

Sorpresa e indignación en el que fuera presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, tras su intento de hacerse con las riendas del Real Jaén. En un comunicado oficial con fecha de hoy miércoles 22 de marzo, el empresario señala su "decisión irrevocable en este momento, de desistir en la compra de las acciones del Real Jaén SAD, propiedad de Inaltia Sports, de la que a su vez es propietario de la Familia Hitos".

"Mi intención desde el primer momento era acceder a este gran club centenario para aportarle mis conocimientos deportivos y los conocimientos empresariales y económicos del Grupo inversor que iría conmigo de la mano", apunta Sanz.

No obstante, señala que aunque "la comunicación era constante y amable, cual es mi sorpresa cuando ayer por la tarde mi representante (José Ignacio Fernández) me traslada las demandas de D. Sergio Hitos para el traspaso de las acciones, en las cuales se le indica que debo presentar una oferta por la compra de las acciones propiedad de la familia, que en ningún caso me las vendería por 1 euro como comunicaron, porque su familia en el año 2005 hizo un aporte económico".

Aún interesado

Además, recoge incluso que el comprador con el que se ha firmado un preacuerdo (Tomás Membrado) habría aceptado firmar unas clausulas para compensar a la familia Hitos "en la cantidad que acordaran que nunca nos han comunicado".

"Para mí es lamentable toda esta situación, ya que como todos los jienenses me había ilusionado con este proyecto, por eso dejo las puertas abiertas, para que si en algún momento el escenario y el planteamiento vuelve a donde se comenzó, mis puertas serguirán abiertas para buscarle una rápida solución", subraya en el comunicado firmado por Lorenzo Sanz Mancebo.