Sergio Hitos: «Tomás Membrado es el mejor posicionado para cerrar el acuerdo esta semana»

El culebrón del Real Jaén sigue dando inesperados giros de guión. Ayer lunes, desde las 12:30 horas, tuvo lugar un cónclave entre el empresario jienense, Tomás Membrado y los representantes de Inaltia Sport, Jesús Patón (abogado) y Sergio Hitos (presidente). El máximo mandatario del club blanco explicaba a IDEAL que «las conversaciones habían ido por muy buen camino. Ahora mismo Membrado es el mejor posicionado para cerrar el traspaso del principal paquete accionarial, porque es el único que está dispuesto a ir a la notaría ya». De esta forma, la intención, de ambas partes, es «cerrar el acuerdo esta semana».

Sergio Hitos califica a Membrado como empresario «serio y con respaldo económico». En un principio se barajó la opción de que Membrado gestionara el club, sin hacerse cargo de las acciones, pero finalmente esta posibilidad se ha descartado y solamente se trabaja en la hipótesis de un traspaso de poderes.

No hay que olvidar que la semana pasada el empresario jienense, promotor por medio de Pradolivo de un campo de golf de 18 hoyos en la capital jienense, contactó con los integrantes de la Federación de Peñas y de la Asociación de Pequeños Accionistas para recabar el apoyo de estos colectivos. Un apoyo que recibió, «como se lo ofrecemos a cualquier grupo inversor que venga a dar viabilidad al club», explicaron desde el colectivo peñístico.

Francis Huertas

El empresario granadino, ajeno a estos movimientos, afirmó ayer a esta redacción que su interés en el Real Jaén «seguiría vivo aunque el equipo descendiera de categoría».

El equipo de Huertas sigue insistiendo en que ellos han hecho todo lo posible para que el acuerdo se cierre de forma inmediata. «Huertas quiere coger las riendas del Real Jaén sí o sí», explicaba Francisco García Montero ayer. «Nuestro equipo jurídico le reclamó el jueves una documentación necesaria el pasado jueves y todavía no hemos recibido respuesta de Jesús Patón».

Un ejemplo de su interés sincero está en que la semana pasada Francis Huertas puso a disposición de la entidad jienense a su abogado, Francis Bueno, para las alegaciones al caso de los jugadores Sergio Molina y Cifu. Futbolistas cuya ficha, debido a que la Federación cierra los viernes por la tarde y ayer fue festivo en Madrid, sigue perteneciendo al club blanco hasta que hoy se realice el trámite correspondiente. De esta forma el Real Jaén tiene hasta el viernes para solucionar la falta de dos fichas profesionales, ya que actualmente sólo contaría con seis, cuando la reglamentación indica que deben ser ocho.

El club baraja la opción de dar de alta como profesionales a dos canteranos del primer equipo, con lo que las fichas estarían validadas (habría ocho profesionales) pero no estarían activadas si no se abona los 6.000 euros en total que tiene como coste este trámite. Así, estos dos jugadores no podrían jugar este domingo, con el problema añadido de que Barla no tendría casi cambios y además habría que estar pendiente de la normativa que obliga a tener siempre a siete jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego.

Pésame

Por otro lado, el club blanco quiso ayer hacer públicas sus condolencias «a familiares y amigos de Antonio Toro 'Bomba', ex jugador del Real Jaén fallecido recientemente». Según recoge la cuenta de Twitter @DatosRealJaenCF, se trata del máximo goleador del conjunto jienense en Copa del Rey en toda su historia, con cinco tatos, y el autor del primer gol del Real Jaén en Segunda División.