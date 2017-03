Hitos y Tomás Membrado cierran el acuerdo para el traspaso del Real Jaén

Capítulo final para un culebrón que ha navegado, por momentos, entre el esperpento y la tragedia griega. El máximo accionista del Real Jaén, Juan Miguel Hitos, y el empresario jienense, Tomás Membrado, confirmaron ayer el «acuerdo total» para cerrar el traspaso del principal paquete accionarial, el 50,09% en poder de Inaltia Sports, que ha mantenido en vilo a la sufrida afición jienense durante los últimos meses. Hitos aseguró hoy martes a IDEAL que está intentando cuadrar su agenda «para estar presente en la firma», un acto que Membrado fija «posiblemente para el lunes o el marte de la próxima semana». Una coletilla que va camino de convertirse en el estribillo de esta chirigota, si el asunto tuviera gracia.

Hitos.

Lo cierto es que por vez primera, y han cortejado al Real Jaén múltiples novias (dos grupos granadinos, uno hasta con un supuesto inversor chino, otro argentino, de Barcelona y hasta un ex futbolista como Pier) se ha anunciado por ambas partes la intención de poner fecha al enlace.

Farmacéutico y promotor de un campo de golf

Pero hasta esa fecha, «la gestión, entiendo que así debe ser, corresponde a los actuales propietarios», explicaba ayer el hombre del momento, el empresario jienense, Tomás Membrado. Conocido por su actividad empresarial en el mundo farmacéutico y por ser el promotor, por medio de Pradolivo, de un campo de golf de 18 hoyos (el primero de la capital y el único europeo ecológico), Membrado ha aterrizado en este lío por «mediación de mi yerno, que vino acompañado de una serie de amigos y de personas preocupadas por la situación del club para proponerme que diera un paso al frente. No creo que pensaran en mí por mi capacidad profesional, ni por mi experiencia en el mundo del fútbol, que reconozco es nula. Me consideran capaz de acabar con la guerras que ha vivido la entidad y con posibilidades de realizar una gestión óptima del club. Además, para la ciudad sería demoledor que el Real Jaén desapareciera».

Membrado no estará este domingo en el Nuevo La Victoria (17:00 horas ante el San Fernando). «Considero que no es adecuada mi presencia, aunque lo valoraré. ¿En calidad de qué? Cuando se firme el acuerdo iré con cosas concretas». Añade que no ha tenido oportunidad «de analizar toda la documentación sobre la situación económica del club. Pero no me preocupa, porque considera que todo en esta vida tiene solución, no creo que los problemas del Real Jaén sean insalvables, sean los que sean, si contamos con el apoyo de todos los que aman a esta entidad».

Tomás Membrado.

En cuanto a los detalles de la negociación, desvela que «es cierto que un principio mi intención pasaba por gestionar el club, sin adquirir las acciones de Inaltia. Pero ellos me han hecho ver que por mucho poder que ellos me dieran esa situación no tenía sentido, porque ellos seguirían siendo los responsables. Además, yo deseo tener el control total de la Sociedad y al final he pensado que debia comprar las acciones. Se adquirirán por un euro, sin ninguna contraprestación económica más».

Membrado tiene «muy claro» que «nadie va a venir de fuera a poner dinero en el Real Jaén. Que la gente se olvide de eso. El club será lo que sus aficionados quieran. Por eso tenemos que confeccionar un proyecto integrador, que involucre a todos los estamentos y a todas las personas que lo llevan en su corazón».

El empresario jienense sólo tiene palabras de elogio para los actuales propietarios. «No hay nada firmado todavía porque Hitos está de viaje, en Londres. Pero existe el acuerdo. Cuando Juan Miguel pueda vendrá a Jaén porque quiere estar presente en el acto de firma en la notaría y también dar una rueda de prensa. A renglón seguido compareceré ante los medios para dar todo tipo de explicaciones y explicar las bases de mi proyecto, pero hasta que no se estampe la firma no debo hacerlo», asegura.