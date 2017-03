Derrota con sabor amargo

En directo 2524389 1 Si

Granada es la tierra soñada para el Real Jaén. De la capital nazarí es el principal candidato para coger las riendas del conjunto blanco, Francis Huertas, y al filial rojiblanco se mide el bloque ahora entrenado por José Manuel Barla, tras la dimisión de Ramón Tejada.

El Granada B se mantiene en una cómoda novena plaza con 39 puntos en su casillero. Además, el filial rojiblanco se mantiene aún como máximo goleador del grupo IV de Segunda B. Acumula 45 tantos en veintinueve jornadas, lo que supone hacer 1,55 goles por partido. En muy pocas ocasiones se ha quedado sin marcar al menos uno en cada partido y varias veces se ha visto con el marcador en contra y ha sido capaz de reaccionar para al menos obtener un empate. Ha demostrado una buena capacidad competitiva y no ha perdido todavía ningún encuentro por más de un gol de diferencia. Contabiliza cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota y en su feudo no ha tropezado desde el pasado 23 de octubre (1-2) ante el Marbella.

El único jugador que está lesionado es el defensa ghanés Kingsley Fobi, afectado por una pequeña rotura en el músculo obturador.

Un panorama muy diferente al que se vive en la casa blanca. Envueltos en una grave crisis institucional y deportiva, con el equipo en puestos de descenso y sin concretarse aún el ansiado traspaso del principal paquete accionarial.

El equipo cumple un año sin ganar en el rol de visitante. No lo hace desde marzo del año pasado cuando se impuso en el feudo del Marbella con gol de Óscar Quesada y enlaza tres derrotas consecutivas y un sólo punto en sus últimos cinco encuentros.

Además, la plantilla está perdiendo efectivos. Los últimos en abandonar el barco han sido Cifu y el malagueño Sergio Molina, que ayer no se ejercitaron con el equipo y se despidieron de sus compañeros tras recibir el visto bueno de la Comisión Mixta sobre su petición para desvincularse del Real Jaén. Pese a esta decisión, el club sigue contando con ocho fichas profesionales, ya que la Federación no tramitó el pasado viernes la baja de estas fichas, un trámite que no se podrá realizar hasta la semana que viene. Tocará dar de alta como profesional a dos integrantes de la primera plantilla por 6.000 euros.

Carta de Molina

Por otro lado, el malagueño Sergio Molina se despidió ayer de la afición jienense con una emotiva carta en las redes sociales que tuvo respuestas diferentes. Desde los aficionados que comprendían su decisión hasta los que le reprochaban haberse bajado del barco en estos momentos. El jugador, que cuenta con una suculenta oferta de la Balompédica Linense que hará efectiva la próxima semana, explica que ha estado «esperando para ver si los rumores sobre el traspaso fraguaban, pero no ha sido así. La familia Hitos ha tensado la cuerda en exceso y por mi parte se ha roto». Añade que tiene responsabilidades «y la más grande en mi caso es mantener a mi familia». También señala que «a los Hitos el club no les importa para nada. Mi situación la podrían haber solucionado pagando parte de la deuda, pero no han querido».