Huertas quiere el Real Jaén «sí o sí»

El entorno de Francis Huertas sigue dando por «prácticamente cerrado» el acuerdo con Inaltia Sports para el traspaso del principal paquete accionarial de la entidad jienense. Ayer, el hombre de Huertas en Jaén, Juan Pedro Peláez, fijaba en un «90% las posibilidades de éxito de que la operación llegue a buen puerto».

Ayer jueves se produjo la primera toma de contacto entre los equipos jurídicos de ambas partes. «Dos abogados le han aconsejado que no coja el Real Jaén, que son innumerables los problemas que conlleva. Pero Huertas les ha contestado que quiere coger el Real Jaén sí o sí». Peláez añade que «mañana -por hoy-han quedado en trasladar a Jesús Patón una documentación que éste les ha pedido y si hace falta viajarían a Jaén para cerrar los últimos detalles. La intención es firmar el traspaso la próxima semana».

Hay otro aspecto que apunta a este desenlace. Como adelantó ayer IDEAL, ha sido el abogado de Huertas el que ha presentado las alegaciones a la Real Federación Española de Fútbol por el caso Cifu y Sergio Molina. El club alega que dicha solicitud podría ser ex temporánea, al considerar que la han presentado fuera de plazo, ya que los jugadores deben realizarla antes de que se disputen las últimas diez jornadas de Liga. Además, el equipo jurídico de Huertas tiene previsto hoy viernes contactar con la Comisión Mixta «para intentar que los jugadores estén el domingo en Granada, mientras solucionamos el traspaso».

Ahora le toca decidir a la Comisión Mixta, que tiene un plazo de 48 horas. Si no lo hace hoy, Molina y Cifu podrían jugar el domingo. Hay que recordar que ambos jugadores tienen ofertas, de la Balompédica Linense y Hospitalet respectivamente.

A todo esto, el máximo accionista de la entidad, Juan Miguel Hitos, se reafirmó en las palabras que declaró a IDEAL en la edición de ayer. «No voy a poner ninguna condición para que se cierre el acuerdo. He hablado con Huertas y todo está a la espera de que manden el contrato que quieran, y como deseen, para que lo estudie nuestro letrado, Jesús Patón, y en menos de un minuto estará todo listo para cerrar el acuerdo el lunes como ellos desean. Yo no estoy pidiendo nada, ni habrá cláusula alguna que impida cerrar el traspaso. No tenemos apoyo municipal y por eso no ponemos dinero, si vienen otros con respaldo del Ayuntamiento queremos cederles el club cuanto antes».

Empresario jienense

De esta forma, el culebrón parecía vivir su capítulo final. Pero esta historia no sería lo que es sin un nuevo e inesperado giro de guión. Ayer se hizo público el interés de un empresario jienense, Tomás Membrado, en hacerse con las riendas del Real Jaén. Se trata de un empresario ligado al sector farmacéutico y que ha impulsado, mediante el grupo Pradolivo, el proyecto de un campo de golf en la provincia y el primero ecológico de Europa, junto a Andrés Rodríguez. Membrado ha recabado el apoyo de la Asociación de Pequeños Accionistas y de la Federación de Peñas. En este sentido, Clemente Cobo asegura que «le hemos dicho que nuestra postura es ayudar a cualquier proyecto que venga a dar viabilidad al club, sea el suyo o el de Huertas».

Membrado mantuvo ayer una toma de contacto con los representantes de Inaltia, calificada de «positiva», por parte de Sergio Hitos.

Por otro lado, la Mesa de la Afición ha anunciado, por medio de la Federación de Peñas del Real Jaén la puesta en marcha de un viaje a Granada para asistir al encuentro ante el filial nazarí, en el que el precio del autobús estará subvencionado un 50% por este colectivo. Será así hasta completar el segundo autobús, a un precio de tres euros. Si hubiera gente interesada para completar un tercer autobús el precio sería ya de seis euros.

Hay que recordar que la entrada (10 euros) no está incluida. Ya se ha completado el primer autobús. La expedición partirá el domingo a las 10:00 de la mañana y regresará a la capital jienense al finalizar el choque cuyo inicio está fijado a las 12:00 horas.