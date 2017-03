Hitos: «Le he dicho a Huertas que iré donde me diga y cuando quiera para firmar el traspaso»

Todo parece encarrilado para asistir al capítulo final del culebrón blanco. Una vez más, y van ya unas cuantas. El máximo accionista del Real Jaén, Juan Miguel Hitos, señaló ayer a IDEAL que había mantenido una conversación telefónica con el inversor granadino, Francisco Huertas, y que durante el transcurso de la misma le había espetado, con rotundidad, su intención, «de presentarme donde me diga y cuando me diga para firmar el traspaso de poderes en el Real Jaén». Y añade que lo haría «sin ningún tipo de condición o cláusula. Por nosotros no va a quedar».

Hitos explicó que «queremos ponerle un puente de plata a Huertas, porque está claro que no contamos con el apoyo municipal y si viene alguien que sí lo pueda obtener queremos darle vía libre». Sin embargo, el empresario granadino, según palabras de Hitos, no recogió el guante y «prefiere esperar a que se reúnan los abogados, sellen el acuerdo y firmar la semana que viene. Así ha sucedido todo, porque yo hubiera firmado al instante».

Con todo, Hitos coloca en un «80 % las posibilidades de que la operación llegue a buen puerto. Pero por nosotros no será».

De esta forma, hoy jueves está previsto que tenga lugar un cónclave entre los equipos jurídicos de Inaltia Sport, Jesús Patón, y del empresario granadino Francis Huertas. Una colaboración estrecha, y en buena sintonía, que ya está dando sus frutos. «El abogado de Huertas está trabajando con nosotros para presentar alegaciones a la Real Federación Española de Fútbol por el caso Cifu y Sergio Molina», explica Hitos. No hay que olvidar que el plazo finaliza hoy jueves y que se trata de dos jugadores que ocupan ficha profesional, por lo que de producirse su marcha el club se quedaría con sólo seis fichas de este tipo frente a las ocho obligatorias.

Según ha podido saber esta redacción no está del todo claro en el reglamento qué consecuencias y cómo se desarrollarían los acontecimientos en este supuesto. Existe un vacío legal, que tendría que dirimir el órgano competente. Lo único cierto es que el club estaría obligado a hacer un contrato profesional, con un coste de 3.000 euros por ficha, a dos jugadores de la primera plantilla que ahora no ostentan esta condición.

Ayer compareció en rueda de prensa, antes de que se desataran todas las noticas en torno a la entidad, Álex Cruz. El del próximo domingo será un partido especial para él, ya que volverá a jugar en el Nuevo Estadio Los Cármenes pero en esta ocasión con la camiseta del Real Jaén. El futbolista granadino regresará al que ha sido su estadio durante los últimos años para enfrentarse al filial del Granada CF. Carmona aseguraba que la preparación de este próximo encuentro está siendo «como todas las semanas, la necesidad que tenemos es la de sacar los tres puntos cada semana para salir de ahí donde estamos. Es una situación bastante fea que no gusta a nadie».

No hay malos ánimos

El defensor blanco afirmó que pese a la situación que atraviesa el equipo «no veo malos ánimos, ni la gente está decaída, al contrario. Veo al grupo con mucha fuerza y con ganas de sacar esto adelante y darle un giro a esto que estamos viviendo tanto en lo deportivo como en lo que no es deportivo». El propio futbolista granadino también manifestaba que «si me lo permiten las condiciones estaré aquí hasta final de temporada».

Por último, Álex Carmona hacía mención al apartado extradeportivo aunque el jugador blanco señalaba que «no tenemos ninguna noticia de un posible arreglo de todo esto. A nosotros nos tiene que importar bastante poco porque nos centramos en lo deportivo o intentamos centrarnos en lo deportivo».

Por otro lado, ayer se hacía público también que hasta ocho futbolistas de la primera plantilla han tomado la decisión de solicitar el préstamo a la AFE, circunstancia que conlleva la obligatoriedad de denunciar al club. Si todo esto se confirma, el Real Jaén estaría obligado a poner, de cara a la próxima semana, un aval de unos 200.000 euros para poder competir.