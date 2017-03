Empate sin goles en Jaén

En directo: Jaén - Melilla 2518249 1

Un duelo para ganar autoestima y una necesaria dosis de confianza. El Real Jaén, que esta semana ha recibido los golpes de la marcha de Diego Bardanca y la ruptura de las negociaciones con el último grupo que quedaba interesado en hacerse con el principal paquete accionarial de la entidad (la Asociación de Pequeños Accionistas) recibe hoy (12:00 horas) a una UD Melilla, al día en lo económico y enganchado en la lucha por el play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional. En las antípodas de los jienenses: un punto en los últimos cuatro duelos, peor equipo de esta segunda vuelta y en puestos de descenso directo.

Ramón Tejada tiene las dudas de Víctor Andrés, que sigue arrastrando molestias, y Óscar Quesada, con problemas en las cervicales.

El técnico asturiano del Melilla, Josu Uribe, señaló que tiene «dudas a la hora de realizar la convocatoria. Ni Kiu ni Santi Luque se encuentran al cien por cien de sus posibilidades, y solo serán dieciséis los futbolistas que viajen».

Las posibles ausencias de dos de los hombres de banda con que cuenta Josu Uribe en su plantilla, abren otras alternativas en el juego de ataque, pudiendo darse el caso de que David Agudo entrara en el once titular. Otra de las posibles alternativas que podría barajar el técnico asturiano es la de alinear juntos en el perfil zurdo del equipo a Jilmar y Álex Cruz.

Por su parte, el jugador malagueño, Sergio Molina, argumentaba que la imagen del equipo en las últimas jornadas no se está viendo recompensada con resultados a pesar de los esfuerzos desplegados. De cara al partido frente a la UD Melilla, Molina afirma que «el equipo en las dos últimas semanas está compitiendo bien ante rivales complicados como Mérida y Lorca. Estamos en el camino. Evidentemente los resultados no han sido positivos y de cara a nuestra afición eso no vale. Creo que el equipo está en la línea que tiene que seguir para conseguir los tres puntos. Este domingo en casa frente al Melilla el equipo va a dar la cara al cien por cien y estoy convencido de que los tres puntos se van a quedar aquí. Ellos vienen en buena dinámica pero tiene que pesar más nuestra situación porque sabemos que si esto deportivamente no funciona la viabilidad del club se vuelve más complicada y tiene que pesar más eso que la ilusión de jugar un play off».

Además, con motivo del Día de la Mujer, la presidenta de la Peña Femenina del Real Jaén, María Eugenia Vega, realizará el saque de honor del partido.

Por otro lado, el Real Jaén CF visitará al Granada B el próximo domingo 19 de marzo a las 12:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 30 del Campeonato Nacional de Liga del Grupo IV de la Segunda División B.