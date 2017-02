La plantilla 'amaga' con hacer oír su voz

No aguantan mucho más y, además, cuentan con la experiencia vivida la temporada pasada por estas fechas. El vodevil que ofreció el conjunto blanco en la campaña 2015-2016 se mantiene en cartelera y los que sufren sus consecuencias han decidido hacer oír su voz.

Así, la sala de prensa del Real Jaén iba a acoger hoy (9:30 horas) una comparecencia de los integrantes del primer equipo, junto al cuerpo técnico y los trabajadores de la entidad con el objetivo de expresar su disconformidad con la situación que están viviendo y la falta de soluciones de los actuales propietarios, que quedó suspendida. Tienen dos mensualidades pendientes, el máximo accionista, Juan Miguel Hitos, manifestó hace unas semanas que no pensaba poner más dinero en el club y el grupo inversor que negociaba para coger las riendas de la entidad dio marcha atrás en el día del cierre del mercado invernal. Por no hablar del embargo que mantiene la Agencia Tributaria por una deuda, que sumada al resto de acreedores, amenaza la futura viabilidad del club.

También estaba previsto que el capitán del conjunto jienense, Santi Villa, leyera un comunicado en nombre de sus compañeros y a la conclusión del mismo respondería a las cuestiones que plantearan los medios de comunicación. Tal y como sucedió hace un año, entonces con Teruel al frente.

Pero a última hora de la noche de ayer, el club emitió un comunicando señalando que «la rueda de prensa de empleados del club quedaba suspendida». El motivo era que Inaltia, propietaria de principal paquete accionarial, «ha solicitado 48 horas de margen para concretar una solución y tanto jugadores, como técnicos y empleados hemos decidido otorgar dicho tiempo como última medida».

Un último giro de los acontecimientos que debe quedar resuelto mañana viernes por la tarde. Según ha podido saber esta redacción, los actuales propietarios estarían negociando con un grupo inversor que podría ayudarles en la gestión del Real Jaén. El acuerdo, si no se tuerce, podría cerrarse el viernes.

Precisamente, uno de los integrantes del plantel jienense se refería ayer, en rueda de prensa, a la situación institucional del Real Jaén. «Estamos un poco jodidos porque seguimos igual que semanas atrás. No se soluciona nada, la plantilla y todo el personal del club sigue sin cobrar y por lo que vemos esto va a ir para largo. Tenemos que cambiar la mentalidad, centrarnos en lo deportivo y que pronto se solucione lo institucional. Es una situación muy crítica, ya hay gente que está empezando a pasarlo mal. Yo ya viví esta situación el año pasado. Somos los que estamos y somos los que tenemos que tirar del carro. Tengo la esperanza de que se va a solucionar. Ya me he puesto en lo peor, en llegar a final de temporada sin cobrar pero ojalá se solucione lo antes posible, que todas las partes pongan su aportación para que esto no vaya a la deriva. Nosotros estamos en medio de esta situación. Sabemos que tenemos nuestra parte de responsabilidad porque sabemos que si alguien quiere entrar también influye lo deportivo y la situación es complicada y depende de nosotros. Por eso haremos todo lo posible para llevar al equipo lo más arriba posible».

Sobre el cierre del mercado de fichajes de invierno siendo el único bloque junto con el Recreativo de Huelva que no se ha reforzado, Vitu aseguraba que «es cierto que los equipos se están reforzando y sabemos que la segunda vuelta va a ser muy dura. Somos conscientes de la dificultad que va a haber. Nosotros somos los que estamos desde el principio y tenemos que sacarlo adelante. Toca centrarse en lo deportivo porque nos vamos a encontrar un partido complicado ante un equipo bien trabajado y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para sacar los tres puntos. Nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol porque esto depende de nosotros y somos los que tenemos que ganar los partidos».

Agradecimiento a la afición

Volviendo la vista atrás, Vitu también ha mostrado palabras de agradecimiento para la afición blanca tras su fantástica respuesta en el partido de la afición disputado el pasado domingo. El atacante jienense daba las gracias a los seguidores «por todo lo que han hecho, por la movilización y el apoyo mostrado el pasado domingo. Tiene mucho mérito, ahí se ve la afición de este equipo y nosotros lo notamos desde el campo. Muy contentos con ese apoyo y ojalá que sigan acudiendo así y apoyando al equipo. Seguramente, entre todos conseguiremos lo que todos queremos, que el equipo se salve y que todas las cosas vayan mejor».