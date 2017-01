El Real Jaén, sin traspaso ni refuerzos

Compuesto y sin novia, aunque sólo por ahora. Finalmente no se dieron el sí quiero. Como ya apuntábamos ayer en IDEAL las negociaciones para cerrar el traspaso del principal paquete accionarial, en manos de Inaltia Sports SL, y los representantes del grupo inversor granadino tenían pocos visos de llegar a buen puerto. Y así fue. No hubo fumata blanca y se truncó también la llegada de refuerzos (en el último día del zoco invernal) y el aterrizaje de un nuevo técnico.

Como adelantó ayer esta redacción, el grupo inversor barajaba las opciones del jienense Antonio Torres y Salva Ballesta como nuevos inquilinos del banquillo blanco.

Pero ayer también se conocieron los nombres de algunos de los futbolistas con los que se pretendía reforzar el plantel. Uno de ellos era el ariete del Cartagena, Chus Hevia, que finalizó el día enfundándose la camiseta azulina, además de por la negativa de los actuales propietarios porque el pelotero no estaba muy seguro de recalar en un club con el futuro incierto y con dos nóminas pendientes. Y el segundo era un central zurdo sub 23, Álvaro Moreno (cedido esta temporada por la Ponferradina al Real Murcia), que también puede actuar en el lateral izquierdo y que no convenció al club por haber disputado únicamente 12 minutos esta temporada en Segunda B, entre otras razones, entre las que se puede encontrar una ficha demasiado elevada. Todo parece indicar que al grupo inversor no le sentó nada bien esta negativa y decidió arriar velas hasta una situación más propicia.

Por otro lado, Juan Miguel Hitos apuntaba a IDEAL que uno de los obstáculos de la negociación estaba «en la negativa del grupo inversor a pagar a los jugadores para ponerlos al día». Un extremo que fue desmentido por Francis Hernández, uno de los representantes del grupo inversor. Para a renglón seguido negarse, rotundamente, a realizar más declaraciones. «Si algún día se da el contexto y estamos dentro intentaremos hacer las cosas bien. Pero no somos nosotros los que tenemos que hablar de algo que no es nuestro».

Por su parte, Inaltia Sports SL realizó ayer un comunicado en el que relataba: «Este martes, 31 de enero, no se ha realizado ningún traspaso accionarial. Las negociaciones con los diferentes grupos interesados en adquirir el paquete accionarial que ostenta el Grupo Inaltia continuarán en el día de mañana en aras de garantizar la viabilidad para la entidad y, por ende, de sus trabajadores, socios y aficionados». Para añadir que «Inaltia Sports desea manifestar que no pide ninguna cantidad económica para completar dicho traspaso, tan solo los avales necesarios para que el Real Jaén CF SAD tenga la estabilidad y viabilidad que requieren y demandan los empleados del club, socios y aficionados».

Puestos en contacto con el máximo accionista de la entidad jienense, Juan Miguel Hitos, añadió que su deseo es que «en un plazo máximo de dos semanas esté todo resuelto. Así lo espero».

Interrogado por la ocasión que ha perdido el club para reforzarse señaló que «en los próximos días habrá refuerzos. Si son comunitarios no españoles podemos seguir fichando». También en el caso de los denominados jugadores desempleados, cuyos contratos hayan vencido antes del periodo de inscripción o hayan acordado su rescisión antes de la finalización de dicho periodo. En el Real Jaén hay que recordar que hay dos fichas libres de jugadores sub 23 y una de mayor de esa edad.

Pero lo cierto es que el Real Jaén es uno de los pocos conjuntos del Grupo IV que no se ha reforzado, mientras que sus rivales directos por eludir el descenso lo han hecho y a conciencia, para contar con un gran fondo de armario.

De esta forma, han movido ficha equipos como el Atlético Sanluqueño, Linense, La Roda, Ejido 2012 o Extremadura (el que más se ha reforzado en este mercado invernal).

Además, Juan Miguel Hitos destacó que «lo importante es que todavía no sabemos quién está detrás, no conocemos al inversor». Un dato que sigue creando inseguridad y falta de confianza y por lo que se piden los avales para ceder las acciones.