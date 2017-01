El grupo inversor baraja los nombres de Torres y Salva Ballesta para el banquillo del Real Jaén

Un culebrón digno del mejor serial venezolano. Si los guionistas tienen una crisis de inspiración o las musas hace mucho tiempo que no los visitan, en la actualidad del club blanco de los últimos días, pueden beber hasta saciarse. Lo cierto es que la información en torno al Real Jaén navegó ayer entre el moderado optimismo por la posibilidad de cerrar el traspaso del principal paquete accionarial a la negación, rotunda, por parte del máximo accionista, Juan Miguel Hitos. «No hay nada. Seguimos sin ningún avance y no creo que este martes se haga nada», explicaba ayer a IDEAL.

Además, interrogado por las razones que mantenían atascado el acuerdo, añadió a la negociación con la Agencia Tributaria un nuevo e inquietante motivo: «No quieren pagar a los jugadores ahora. Y si no pagan no aceptaré el traspaso». De esta forma, no se cumpliría una de las condiciones que pone el actual propietario del Real Jaén para hacerse con el timón de la nave blanca, poner al día a los trabajadores de la entidad, a los que por cierto, ya se les adeuda dos mensualidades (diciembre y enero).

Así las cosas, salvo giro inesperado de última hora, no se espera que hoy martes se produzca el ansiado traspaso de poderes en el Real Jaén. Y eso que según ha podido saber esta redacción, el grupo inversor granadino ya contaba en su cartera con jugadores y entrenadores para recalar en el conjunto jienense. Hoy martes a las doce de la noche finaliza el plazo para que los equipos puedan reforzar sus plantillas y el Real Jaén es uno de los pocos del Grupo IV que aún no lo ha hecho.

Una de las prioridades del grupo inversor granadino estaría centrada en contratar a un nuevo entrenador. Entre las opciones que barajan para el banquillo están las de Salva Ballesta y Antonio Torres.

El primero ha sonado en los últimos meses para entrenar al Málaga CF o el Extremadura. El exjugador internacional, que militó en el Sevilla, Málaga, Atlético de Madrid y Valencia, entre otros clubes, se hizo cargo durante dos campañas (2013-2015) del filial malaguista, durante 82 partidos oficiales, en los que en ambas campañas clasificó al Atlético Malagueño para la fase de ascenso a Segunda B, aunque en ninguna logró subir de categoría.

Salva se formó en la cantera sevillista, pasó por el Écija antes de debutar con el Sevilla y luego estuvo en el Racing de Santander -donde fue 'pichichi' de Primera con 27 goles en la campaña 1999-2000-, Atlético, Valencia, Bolton inglés, Málaga, Levante y Albacete. Como futbolista cuenta con un título de Liga conseguido con el Valencia (2001-02) y una Copa de Europa sub-21 con la selección española.

Por su parte, Antonio Torres es un viejo conocido de la afición jienense que como pelotero con clase militó en equipos como Linares, Real Jaén, Granada CF o el Real Zaragoza y como técnico firmó los ascensos del Linares Deportivo a Tercera y Segunda B, categoría en la que la temporada pasada logró afianzarlo con un presupuesto muy humilde.

Si no hay acuerdo

Por otro lado, los responsables del club jienense también barajan la posibilidad de que finalmente no lleguen a buen puerto las negociaciones para cerrar el traspaso de poderes en el club. Por eso afirman estar trabajando en el mercado invernal con el objetivo de reforzar la plantilla si finalmente se truncara el aterrizaje de alguno de los tres grupos inversores interesados. En este caso los futbolistas tendrían que llegar cedidos o a un coste mínimo para las arcas del club.

Lo único claro a estas alturas es que si el grupo inversor granadino se decide a dar el paso deberá hacerlo sin la certeza de si la Agencia Tributaria acepta su plan de pagos para hacer frente a la deuda de la entidad. Al menos si quiere tener margen para poder reforzar el plantel de jugadores. Y además deberán abonar las dos mensualidades pendientes.

Hay que recordar que la semana pasada no llegó a buen puerto la reunión entre los representantes de uno de los grupos inversores interesados en hacerse con el principal paquete accionarial, en manos de Inaltia Sports, y la Agencia Tributaria. El objetivo sigue siendo el mismo: buscar una solución al embargo que este organismo realizó el pasado mes de diciembre al Real Jaén por una deuda de 1.238.000 euros. Hacienda puso en marcha un procedimiento de apremio de embargo con el que consiguió retener una cantidad, valorada desde el propio club, en unos 10.000 euros, en un primer momento, procedentes de varias empresas y colaboradores del Real Jaén.

Por eso, los representantes del grupo inversor granadino confeccionaron un nuevo plan de pagos con el objetivo de firmar un acuerdo que contemple un nuevo, y más realista, calendario de pagos, al que pueda hacer frente el Real Jaén con sus actuales ingresos en Segunda División B. Una situación que desean trasladar a la deuda con Seguridad Social.

El Real Jaén empezó a incumplir los pagos de las cuotas del convenio singular concertado con Hacienda en el mes de marzo del año pasado. Desde entonces no se han efectuado los pagos trimestrales acordados y la Agencia Tributaria asegura que ya no es posible volver al anterior convenio singular. En las próximas tomas de contacto se intentará buscar otra fórmula para conseguir el visto bueno de Hacienda, incluso no se descarta incluir en el acuerdo el pago de alguna cantidad adelantada para facilitar el entendimiento.