El verdadero partido del siglo

Hoy se juega en el Nuevo La Victoria el auténtico encuentro del siglo. Al menos si eres jienense y amas los colores blanco y morado. Porque no se puede ser insensible a lo más cercano, para después celebrar los éxitos de conjuntos que no representan el sentimiento de una tierra 'sumergida' en un mar de olivos. El Real Jaén, a un sólo punto del abismo, recibe hoy al Córdoba B con la necesidad de sumar los tres puntos en juego, convencido de que su salvación pasa, en primer término, por enderezar su rumbo deportivo. No habrá estabilidad económica e institucional si el barco naufraga en el verde.

Conscientes de la importancia de este duelo la afición se ha movilizado. Consideran que ha llegado el momento de demostrar la fuerza de este club casi centenario. El encuentro ha sido calificado como 'El partido de la afición' y las entradas para los sectores de Gol Norte, Gol Sur y Preferencia tendrán un coste de 1 euro. De igual manera, los abonados que así lo deseen podrán hacer su aportación voluntaria en diferentes huchas que se habilitarán en las puertas de acceso al Nuevo Estadio de La Victoria y que estarán coordinadas por la Peña Femenina del Real Jaén.

A esta iniciativa, que ha tenido mucho recorrido en las redes sociales, se han sumado durante estos últimos días colectivos, aficionados de otros equipos y un gran número de ex jugadores del conjunto blanco que han adquirido paquetes importantes de entradas para donarlos a entidades y aficionados jienenses. También, para quienes deseen colaborar y no puedan acudir al estadio este domingo, el colectivo peñístico ha difundido un número de cuenta en el que se pueden realizar donaciones: ES78 2103-0354-43-0010027313 indicando como concepto '#SOSRealJaenCF'.

Concentración

Además, la afición está citada a las 15:30 horas en la Puerta 0 del Nuevo la Victoria, donde se guardará un minuto de silencio y los grupos de animación Orgullo Lagarto y The North Fans portarán pancartas reivindicativas. Ya durante el partido, tras el pitido inicial, habrá dos minutos de aplausos de todo el estadio hacia el equipo.

El técnico del Real Jaén subraya que, con el objetivo de evitar contratiempos en los compases iniciales del encuentro, «el partido se tiene que empezar a ganar desde el minuto menos uno. No nos puede afectar nada, solamente hay que pensar que en cuanto pite el árbitro esto es a vida o muerte. Nos tenemos que responsabilizar porque no podemos entregar los partidos en cinco minutos. Durante la semana se entrena con alta intensidad y con una predisposición genial y no podemos perder el norte en los primeros minutos». Quiere así evitar los malos inicios que ha tenido el equipo en sus dos últimos duelos, en los que al cuarto de hora ya perdía por cero a dos.

Tejada subraya el peligro de un Córdoba B que llega al Nuevo La Victoria en clara línea ascendente, tras su victoria en Cartagonova y el empate cosechado ante el Marbella. «Es un equipo de cantera con jugadores elegantes en el trato de balón, con una motivación añadida porque algunos de sus jugadores ya se han convertido en profesionales, han renovado o están participando con el primer equipo. Es un bloque que cumple con la labor de formación y van a venir con esa buena sintonía de no haber cambios en el equipo y de jugadores cerca de estar en el primer equipo. Es un rival difícil, se asocia bien, con buen centro del campo y buenos finalizadores. No tiene apenas presión y eso les hace rendir a buen nivel».

En el bando contrario, Carlos Losada, espera a un Real Jaén que «ha cambiado respecto al de la primera vuelta, si bien posee dos versiones claramente diferenciadas. El partido, pese a medirnos a un rival de la zona baja, será muy complicado. Estos duelos suelen ser igual o más difíciles que cuando te mides a los de arriba. Como se suele decir, los jugadores en este tipo de situaciones van con el cuchillo en la boca».

El técnico del Córdoba B podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del meta Marc Vito, con el primer equipo ante la ausencia de Razak. En las filas locales, Tejada tendrá dificultades para confeccionar su once por las numerosas bajas. El delantero Mikel Orbegozo rescindió el viernes su contrato con el Real Jaén (perdonando las dos mensualidades que se le adeudaban), ausencia a la que hay que sumar las de Óscar Quesada y Fede (lesionados) y la de Rafa Mella (sancionado). Bardanca ha apurado los plazos para entrar en la lista, después de la brecha que sufrió en el calentamiento del partido ante el Recreativo. También Álvaro Moral ha superado una contractura en los últimos días. Así, en la convocatoria han entrado Álvaro Jandra y Adrián Ruiz.

El encuentro de esta tarde es vital no sólo porque los jienenses estén a un punto del descenso, ya que además el Córdoba B (con dos puntos más que los blancos en su casillero) es un rival directo en la lucha por la salvación. El Real Jaén contabiliza seis jornadas sin ganar. No lo hace desde el pasado 27 de noviembre cuando superó, en casa, al colista Atlético Sanluqueño por cuatro a dos. Un sólo triunfo de sus últimos ocho encuentros disputados. Toca cambiar esta dinámica negativa.

Y además, los pupilos dirigidos por Ramón Tejada sólo han sumado un punto en esta segunda vuelta, por los cinco que lograron en el arranque liguero. Escaso bagaje y situación preocupante porque el conjunto jienense afronta ahora una serie de duelos ante rivales directos en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.