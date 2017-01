El ariete Mikel Orbegozo rescinde su contrato con el Real Jaén

Primera salida en el Real Jaén. El delantero Mikel Orbegozo (San Sebastián, 15-04-1989) pidió ayer viernes, a la finalización del entrenamiento matutino, la rescisión del contrato que le unía con el Real Jaén. El jugador ha perdonado lo que la entidad le adeudaba (las mensualidades de diciembre y enero).

De esta forma, Ramón Tejada pierde un efectivo de cara a preparar el importante duelo de este domingo (16:00 horas ante el Córdoba B) en el Nuevo La Victoria. El presidente en funciones del club blanco, Sergio Hitos, le dio ayer la carta de libertad y desde el club se afirma que ningún futbolista más ha pedido salir en un mercado invernal que se cierra el próximo 2 de febrero y en el que, pese a las carencias de la plantilla, el Real Jaén aún no ha movido ficha a la espera de que se cierre el pretendido traspaso del principal paquete accionarial, pendiente del acuerdo con la Agencia Tributaria para levantar el embargo que pesa sobre las cuentas de la entidad.

El futbolista donostiarra se marcha habiendo firmado sólo dos tantos (el último en el derbi disputado el pasado domingo en Linarejos) y siendo el delantero más utilizado por Tejada con 19 partidos disputados (12 de ellos como titular) para un total de 1.059 minutos.

Tejada

Por otro lado, ayer tuvo lugar la habitual rueda de prensa del técnico jienense. Tejada subrayó que el partido de este domingo es vital. «Ha sido una semana en la que he estado centrado totalmente en estar con el equipo y en lo meramente deportivo. El domingo es un partido vital, nos hemos centrado en todos los argumentos que tenemos que aplicar para sacar adelante el partido de la afición. Tenemos que estar todos juntos y que el Real Jaén sea el ganador el domingo. El domingo hay en juego tres puntos vitales. La zona tranquila está relativamente cerca pero hay que encadenar rachas positivas. Estábamos peor cuanto tocó jugar frente a Cartagena o Granada B y el equipo logró salir adelante. Confío en que haremos un buen partido y ganaremos los tres puntos».

Óscar no ha podido entrenar, Fede tiene una microrotura en el gemelo y Mella está sancionado

En el apartado de posibles bajas de cara el encuentro del próximo domingo, Tejada admitía que «uno de los objetivos de la semana ha sido recuperar jugadores. Óscar no ha podido entrenar en toda la semana por un golpe en una costilla, Fede se ha confirmado que tiene una pequeña microrotura en el gemelo y creo que no va a poder llegar al domingo. Bardanca tiene una brecha en la frente y el alta para poder competir es a partir del lunes. Joserra parece que entrenó ayer con cierta normalidad y esperamos que pueda estar en la convocatoria. Álvaro Moral está con una contractura en el cuello y Rafa Mella está sancionado. Tendremos que completar, quizás no el once inicial, sí la convocatoria para que cuando se vayan haciendo cambios pueda haber capacidad de reacción».

El entrenador del bloque jienense prefiere centrar su atención en el apartado deportivo. Así lo ha manifestado Ramón Tejada indicando que «ni estoy pensando en otros temas ni voy a opinar sobre eso. Lo que me preocupa realmente es que el equipo esté bien el domingo y que demuestre que estamos unidos, que tenemos las ideas claras y que hagamos un buen partido. Lo más importante es que ahí abajo estemos unidos. En las malas, la sensación que da es que estás abandonado pero el Consejo sigue estando al frente, el club sigue su devenir diario y el equipo entrena con normalidad».

Además, la afición sigue movilizándose para que el coliseo blanco presente un gran aspecto este domingo. A la campaña de venta de entradas a un euro se han sumado aficionados de distintos equipos del territorio nacional y un nutrido grupo de ex jugadores del Real Jaén, que han querido mostrar así su apoyo al club blanco.