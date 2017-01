El partido de la afición y para la salvación

Con la filosofía 'Quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite' y ante la necesidad de que la plantilla blanca se sienta respaldada y arropada este domingo (16:00 horas) ante un rival directo como el Córdoba B, la afición del Real Jaén ha puesto un poco de cordura y ha solicitado a la sociedad jienense que «es el momento de demostrar la fuerza de este club casi centenario». Cuentan con todos y cada uno de los más de 15.000 aficionados que a finales de junio de 2013 abarrotaron el coliseo blanco para sufrir y disfrutar, porque de eso va todo esto, con el último ascenso del equipo de su corazón en un día para la historia ante el Huracán de Valencia.

La Federación de Peñas emitió ayer un comunicado en el que anunciaban que califican el encuentro de este domingo como «el partido de la afición». Y lo hacen en colaboración con el club, ya que el presidente en funciones, Sergio Hitos, estuvo en el cónclave que tuvo lugar el pasado miércoles en el Mesón Lopito de la capital. Así, las entradas para los sectores de Gol Norte, Gol Sur y Preferencia tendrán un coste de 1 euro. De igual manera, los abonados que así lo deseen podrán hacer su aportación voluntaria en diferentes huchas que se habilitarán en las puertas de acceso al Nuevo Estadio de La Victoria y que estarán coordinadas por la Peña Femenina del Real Jaén.

El club anunció ayer que «la venta de entradas se habilitará en las oficinas de La Victoria durante la jornada de hoy viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas y durante el sábado de 11:30 a 13:00 horas». Además, se distribuirán por diferentes comercios de Jaén como Trino Viajes, Decora2 y Dallas, entre otros.

También, para quienes deseen colaborar y no puedan acudir al estadio este domingo, el colectivo peñístico ha difundido un número de cuenta en el que se pueden realizar donaciones: ES78 2103-0354-43-0010027313 indicando como concepto '#SOSRealJaenCF'.

Una iniciativa a la que se han sumado diferentes colectivos de la capital jienense. Un ejemplo lo encontramos en la Peña Olivo Mecánico del Jaén Paraíso Interior FS, que ayer anunció su intención «de colaborar con el club más longevo y representativo de esta provincia, comprando entradas de cara al partido de este domingo ante el Córdoba B». Las entradas serán sorteadas posteriormente entre los aficionados.

Además, se acordó realizar el domingo una concentración a las 15:30 horas en la Puerta 0 del Nuevo la Victoria, donde se guardará un minuto de silencio y los grupos de animación Orgullo Lagarto y The North Fans portarán pancartas reivindicativas. Ya durante el partido, tras el pitido inicial, habrá dos minutos de aplausos de todo el estadio hacia el equipo.

Y en cuanto a la manifestación que se anunció esta semana para reclamar soluciones de viabilidad y protestar por la situación que está atravesando la entidad, se acordó «formar una comisión organizadora en la que puedan participar todos los interesados contactando con esta Federación».

Intentan trasladar la idea de que «es el momento de dar un paso al frente para salvar esta grave situación. Queremos demostrar a todos que el Real Jaén no está solo, que no podemos perder a nuestro equipo después de 94 años. Sabemos que por distintos motivos la afición se ha ido desenganchando, pero ahora no es el momento del pasado, ahora miramos al futuro y todos tenemos que estar ahí. No valen excusas, solo acudir al estadio y animar a nuestro equipo porque ellos son los que pueden sacar esto adelante».

La iniciativa tuvo ayer una gran repercusión en los ambientes deportivos y volvió a ser Tendencia Nacional en Twitter.

Luis Heredia

Por otro lado, la plantilla blanca se ejercitó ayer en las instalaciones que Five Fútbol tiene en la capital jienense. Una sesión de trabajo de fuerza y partidos reducidos que contó con la presencia del meta del conjunto juvenil de División de Honor, Luis Heredia.