La afición blanca se moviliza

«Más juntos que nunca, porque no vamos a permitir que el Real Jaén desaparezca». El mensaje ayer del colectivo peñístico era claro y rotundo. Unos 35 aficionados se dieron cita ayer en el Bar Lopito de la capital jienense convocados por la Federación de Peñas para tratar el futuro del conjunto blanco. La Mesa de la Afición contó con la presencia del presidente en funciones del Real Jaén, Sergio Hitos, que «nos expresó por la mañana su voluntad de participar en esta reunión», explicaba el presidente de la Federación de Peñas, Evaristo Velasco. Los Hitos siguen dispuestos a ceder sus acciones, «incluso al Ayuntamiento si con eso se ayuda a la viabilidad del Real Jaén».

El cónclave buscaba analizar la situación y aportar soluciones a la problemática del Real Jaén. Se escucharon múltiples propuestas y entre las que se pusieron sobre la mesa destaca «la realización de una concentración, a modo de reivindicación de la masa social de este club, que tendrá lugar el próximo domingo en los prolegómenos del próximo partido ante el Córdoba B. La idea es partir, todos juntos, sobre las 14:30 horas de la zona de San Ildefonso para llegar unidos al feudo blanco», señala Velasco.

El presidente de la Federación de Peñas explicó también que «pese a que la reunión con el alcalde, Javier Márquez, se suspendió ayer, finalmente hemos podido hablar con él y nos ha transmitido un mensaje de tranquilidad, la situación está complicada pero se está trabajando para dar con las soluciones que doten al Real Jaén de la necesaria viabilidad económica, institucional y deportiva. La negociación con Hacienda, aunque es compleja, no está cerrada. Hará todo lo que esté en su mano para que llegue a buen puerto».

De esta forma, «ahora nos toca desempeñar nuestro papel de aficionados. Hay que apoyar al equipo más que nunca, todos unidos, porque los tres puntos de este domingo son vitales para el club».

También las integrantes de la Peña Femenina han querido aportar su 'granito' de arena. En un comunicado señalan que «no es justo que unos profesionales vayan cada semana a trabajar sin cobrar, por lo que el domingo en cada puerta de acceso al estadio de La Victoria tendremos unas huchas para recaudar el máximo de dinero posible para entregarlo directamente a nuestros jugadores. Solicitamos la colaboración de todos los aficionados y socios. Cada uno dentro de sus posibilidades, pero cada aportación cuenta. No dejaremos morir a nuestro club».

Víctor Andrés

Lo que está claro es que la plantilla blanca no es inmune a todo lo que está sucediendo en la entidad jienense. En este sentido el centrocampista soriano, Víctor Andrés, explicó ayer en rueda de prensa que «el vestuario lo comenta pero no sabemos lo que va a pasar. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que nos importa, que es el partido del domingo. Al final afecta al día a día. La gente no está cobrando y todo en conjunto se hace una bola que acaba repercutiendo. Los jugadores no podemos meternos mucho en lo institucional porque no sabemos qué ha pasado anteriormente para que esto esté así ahora. Nuestras opiniones son respetables pero si las cosas se han hecho mal desde bastante antes son problemas que no podemos solucionar. Sabemos cómo está el club, que hablando mal es jodido. Esperamos que se llegue a un consenso y que el Real Jaén pueda seguir adelante».

El propio Víctor Andrés recuerda una situación similar que vivió en su etapa como jugador del Salamanca. El futbolista blanco admite que «la situación es límite. Compañeros que estuvieron aquí el año pasado saben de qué va esto. Yo puedo hablar de mi experiencia en la extinta Salamanca, que al final acabó desapareciendo. Lo institucional acaba afectando a lo deportivo. Si no cobras, se habla más de lo de fuera que de lo deportivo, al final afecta los domingos. Siendo sincero, lo que viví en Salamanca se parece mucho a lo que estoy viviendo aquí en Jaén. Esperemos que el desenlace no sea como en Salamanca. Estamos viendo que nadie quiere hacerse cargo del Real Jaén y en lo deportivo, la gente con experiencia tenemos que dar la cara. Tenemos que aguantar el chaparrón y dar la cara por el equipo».

En cuanto al futuro más próximo en el ámbito deportivo, y cuando aún permanece abierto el mercado de fichajes, Víctor argumenta que «cada caso es un mundo. Es verdad que hay gente que le ha podido llegar algo pero prefiere quedarse porque puede aguantar hasta junio. También hay otra gente que puede querer marcharse por varias razones, porque no cobramos, porque hay compañeros que necesitan el dinero ya, porque hay interés de otros equipos. Todo es entendible. El club no va a dejar irse a nadie pero tampoco es comprensible que si no nos van a pagar no dejen marcharse a un jugador que no va a cobrar. El compañero que quiera irse, tiene todo el apoyo del vestuario porque es lícito. Un trabajador que no está cobrando quiere buscar lo mejor para él. Y lo mejor es cobrar al mes porque hay que pagar alquileres y hay que subsistir».

Responsabilidades

El futbolista también manifestó su opinión sobre la marcha del equipo jienense analizando algunos motivos de la actual situación. Víctor Andrés señala que «cada uno es libre de opinar y cada jugador tendrá su forma de pensar pero yo puedo dar mi visión. Se está asumiendo toda la culpabilidad desde fuera al entrenador, y nada más lejos de la realidad. Es más fácil quitar a uno que a todo el equipo pero al final los que salimos a jugar somos los jugadores, los que no estamos dando el callo somos los jugadores. Todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa. Los que tenemos que dar un paso adelante somos los jugadores, no podemos escurrir el bulto. Hay que apretar los dientes y asumir cada uno nuestra parte de culpa».

El futbolista regresó el pasado domingo al once tras cumplir su sanción federativa. Sobre el partido ante el cuadro azulillo, Víctor reconoce que el bloque jienense está cometiendo «fallos de concentración en los minutos iniciales a los que no estamos encontrando solución. Es momento de agachar la cabeza, trabajar y asumir las críticas. Respecto al domingo, pedir perdón a la afición. Es verdad que la afición ahora mismo está en un lugar más alto que el equipo, no nos merecemos la afición que tenemos. Solo podemos darles las gracias y decirles que sigan animando porque cuando peor estás es cuando más necesitas esos ánimos que nos están llegando. Vamos a hacer todo lo posible desde hoy para cambiar y revertir la situación para que el domingo la afición pueda ver un equipo aguerrido y que se deje la vida por este escudo».