Sin acuerdo en el primer cónclave para desbloquear el embargo del Real Jaén

No hubo acuerdo en la primera toma de contacto, pero las puertas no están cerradas. Tras la primera reunión que tuvo lugar ayer en Madrid no hubo fumata blanca. Pero las negociaciones no están cerradas y en los próximos días volverán a reunirse con el objetivo de desbloquear esta situación.

El partido para lograr la viabilidad del Real Jaén se disputó, en un primer round, ayer en Madrid. Un cónclave fundamental para la viabilidad económica e institucional del conjunto blanco. Y lo curioso es que los responsables del club ni estaban invitados y aseguraban «no tener información, lo que hemos conocido ha sido por medio de la prensa».

Incluso en un duro comunicado ayer echaban más leña al fuego y llegaban a declarar que «es mérito exclusivo del Sr. Higinio Vilches la agitación producida por la introducción en la escena de la ilusoria oferta del 'grupo granadino' con una exclusiva finalidad desestabilizadora».

Lo cierto es que los aficionados blancos estuvieron ayer pendientes de noticias positivas. Pero no las hubo. La reunión entre los representantes de uno de los grupos inversores interesados en hacerse con el principal paquete accionarial, en manos de Inaltia Sports, y la Agencia Tributaria, tenía como objetivo buscar una solución al embargo que este organismo realizó el pasado mes de diciembre al Real Jaén por una deuda de 1.238.000 euros.

Los inversores no quieren dar el paso al frente si no se soluciona este problema. Hacienda puso en marcha un procedimiento de apremio de embargo con el que consiguió retener una cantidad, valorada desde el propio club, en unos 10.000 euros, en un primer momento, procedentes de varias empresas y colaboradores del Real Jaén.

Pero no se produjo acuerdo para lograr el desbloqueo de este embargo, aunque IDEAL ha podido saber que los negociadores siguen siendo optimistas en llegar a un acuerdo que contemple un nuevo, y más realista, calendario de pagos, al que pueda hacer frente el Real Jaén con sus actuales ingresos en Segunda División B. Una situación que desean trasladar a la deuda con Seguridad Social.

El Real Jaén empezó a incumplir los pagos de las cuotas del convenio singular concertado con Hacienda en el mes de marzo del año pasado. Desde entonces no se han efectuado los pagos trimestrales acordados y la Agencia Tributaria asegura que ya no es posible volver al anterior convenio singular. En las próximas tomas de contacto se intentará buscar otra fórmula para conseguir el visto bueno de Hacienda, incluso no se descarta incluir en el acuerdo el pago de alguna cantidad adelantada para facilitar el entendimiento.

La urgencia para cerrar un acuerdo se enmarca dentro de la necesidad de agilizar el posible traspaso accionarial debido a que los nuevos inversores consideran que hay que reforzar, sí o sí, la plantilla en este mercado invernal. El plazo se cierra el próximo 2 de febrero, por lo que el tiempo se acaba. No parten desde cero, cuentan con un proyecto deportivo elaborado, pero el calendario corre en su contra.

Javier Márquez

Por otro lado, la reunión solicitada por la Federación de Peñas con el primer edil de Jaén, Javier Márquez, y que iba a tener lugar hoy miércoles a las 8:30 horas, «ha sido suspendida hasta nuevo aviso», según explican los responsables del colectivo peñístico. Se trataba de un cónclave demandado y muy esperado por los aficionados del Real Jaén para conocer la situación de la entidad jienense y su viabilidad después de los acontecimientos que han saltado a la luz pública en los últimos días.

Javier Márquez ha desarrollado una crucial labor de intermediación que ha resultado fundamental a la hora de buscar soluciones a la problemática que aqueja a la entidad.