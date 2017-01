Ramón Tejada: «A los dos equipos nos va la vida, cada uno en su objetivo»

Un derbi, en Linarejos y con el Real Jaén con el agua al cuello tanto en lo deportivo como en lo institucional. El Estadio Municipal de Linarejos acogerá este domingo (17:00 horas) el enfrentamiento entre Linares y Real Jaén. Hay mucho en juego y no va más. Examinando al próximo adversario de los jienenses, el entrenador blanco, Ramón Tejada, define al cuadro azulillo como «un equipo combativo. No creo que vayan a echar de menos a Víctor Curto porque es un equipo muy solidario, que se hace muy fuerte en Linarejos. Es un partido especial con un ambiente intenso. Dos aficiones fuertes que van a pelear por la victoria de su equipo».

Tejada añade que «es un derbi, hay dos durante el año y se dice que son dos partidos especiales. Va a ser un partido bonito, en el que tenemos que centrarnos en ser nosotros mismos y encontrar y corregir. Hemos hecho un análisis de conciencia, nos hemos responsabilizado porque en cuatro minutos no podemos tirar un partido. Tenemos que salir muy enchufados, no cometer errores y generar muchas ocasiones porque estamos adoleciendo de pegada. Debemos conseguir hacer goles, ponernos por delante y ganar en confianza. Tenemos que mantener el nivel durante los noventa minutos. A los dos equipos nos va la vida, cada uno en su objetivo. Ya salimos una vez de la zona peligrosa, lo que tenemos que hacer es no volver a entrar ahí».

Corregir errores

Un derbi provincial es un partido distinto, así lo perciben jugadores y técnicos en el vestuario. De cara a este encuentro y con el objetivo de dejar atrás la última derrota ante el Recreativo de Huelva «hemos analizado qué errores cometemos, cómo los tenemos que corregir y tratar de tener la mente despejada para no pensar más allá de lo deportivo. Encontrar una dinámica de juego más combativa. En Linares, no tienes casi ni tiempo para atarte los cordones, hay que trabajar muy duro. La motivación tiene que ir por dentro, no hay más que mirar cómo estamos. El área deportiva tiene que ser también un gancho para esos posibles inversores. Si queremos que llegue alguien que solucione los problemas del club tenemos que dar nuestra mejor versión este domingo».

Ramón Tejada podrá volver a contar con Mario Ramón y Víctor Andrés, tras cumplir su sanción por acumulación de amonestaciones. Pensando en la posible convocatoria del domingo, el entrenador antequerano ha repasado el estado en el que se encuentra la plantilla jienense: «En el partido del Trofeo El Olivo, Fede notó una pequeña molestia en el gemelo y fue sustituido por precaución aunque parece ser solo una sobrecarga en el gemelo. Creemos que podrá formar parte de la convocatoria al menos. Cifu ya ha hecho medio entrenamiento, venía con una sobrecarga en el piramidal y estaba afectada la zona del isquiotibial. Intentará hacer la totalidad del entrenamiento y si se encuentra bien podría estar en la convocatoria. Joserra parece que sigue sin molestias. Perdemos a Bardanca por su brecha, no puede ni entrenar con el grupo».

Chongqing Dangdai

El técnico del conjunto blanco también valoró el partido que realizaron sus jugadores en la celebración del XXXV Trofeo El Olivo frente al Chongqing Dangdai Lifan FC de la Superliga China. Un encuentro en el que el conjunto blanco se impuso por dos goles a uno y en el que Ramón Tejada pudo aplicar diferentes planteamientos de cara al choque del próximo domingo. El técnico blanco manifestaba que este «era un trofeo que se le debía a la Diputación, llevaba tiempo sin disputarse ya que habitualmente se juega en verano. Fue un partido en el que tuvimos la oportunidad de darle minutos a chicos del filial. Agradecemos mucho la presencia de los aficionados que vinieron soportando el frío, a los chicos de la cantera y entrenadores de fútbol base. En definitiva había que tomarlo como un entrenamiento de alta intensidad y creo que salió bien».

Canteranos como Álvaro Jandra, Luismi, Joaquín, Diego o Adri pudieron disputar algunos minutos en este partido. Su inclusión en el terreno de juego era valorada positivamente por Tejada, que señalaba que estos jugadores «suelen entrenar con nosotros, sobre todo Adri y Quique son los más asiduos. Estos partidos sirven para darles minutos y oportunidad de que se sientan valorados. Están haciendo un buen trabajo. El filial es un equipo muy joven pero ahora está en una zona muy cómoda».