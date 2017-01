Villa: «La afición no se merece todo lo que está sufriendo»

«Estamos a la expectativa, está claro que el Real Jaén no puede seguir así mucho tiempo más. La plantilla está mal, porque escuchar que no te van a pagar es duro». El capitán del conjunto blanco, Santi Villa, muestra el estado de ánimo del colectivo jienense en los días previos al vital derbi en Linarejos. Reconoce que «es una pena que durante la semana no hayamos podido estar centrados en lo deportivo, porque sólo se ha hablado de los institucional y no debería ser así. No será fácil pero hay que sacar esto adelante y ayudar al club desde lo deportivo, que es nuestra única opción».

Villa afirma que está viviendo una especie de déjà vu. «Por eso se hace más duro. Todavía están muy recientes los episodios sufridos el año pasado. Es una situación muy delicada, con los miedos del pasado. Intentamos ser optimistas y ver el vaso medio lleno. De esta forma, es normal que haya compañeros que no quieran pasar por esta situación y se planteen buscar alguna salida. Es entendible que busquen tranquilidad en lo que queda de campaña».

La plantilla ha estado durante estos últimos días pendiente de las declaraciones del máximo accionista de la entidad, Juan Miguel Hitos. «Que tu jefe te diga, de forma tan clara, que no te va a pagar es muy duro. Esperemos que entre alguien pronto y cambie todo. Nosotros intentamos ser profesionales y afrontarlo de la mejor manera posible».

Santi Villa no duda en reconocer que no cuentan «con fuerza legal para exigir que se nos deje libres, eso sería más algo moral y que cada uno decida», aunque no es su caso. El problema es que la Liga exige un mínimo de fichas profesionales y el coste de tramitar una nueva es de 3.000 euros, una cifra que el club no se puede permitir gastar en estos momentos.

Ganar en Linares

Con todo, los jugadores blancos confían en lograr los tres puntos en el feudo del Linares. «Dentro de la mala situación quizás sea el mejor partido que nos podría tocar en estos momentos. La motivación es diferente. Intentaremos centrarnos en la parcela deportiva y sacar el encuentro porque si todo esto se soluciona dentro de tres o cuatro semanas y no sumamos puntos nos estaremos hundiendo nosotros mismos. Por eso el domingo lo único que nos vale es ganar». Añade que «esto hay que sacarlo adelante como sea, nuestra obligación es centrarnos en lo deportivo porque en los institucional poco podemos hacer».

Sobre el triunfo en la XXXV edición del Trofeo del Olivo, el capitán blanco aseguró que «era importante ganar para subir los ánimos. Es nuestro trofeo y por eso le damos importancia. Además se trataba de una buena prueba para afrontar el encuentro de este domingo».

También entiende la poca presencia de aficionados en este encuentro. «Es normal porque la gente está muy dolida con lo que ha sucedido en los últimos años y en los últimos días. No se enganchan al equipo».

Para finalizar, el capitán del Real Jaén subraya que «nosotros vamos a darlo todo el domingo para que la afición jienense pueda volver con la cabeza bien alta. Con la sensación de que su equipo se ha dejado la piel en el terreno de juego. Nos jugamos la vida porque un triunfo puede ayudar en lo institucional y dar un giro a esta situación».