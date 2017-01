En la casa blanca hace tiempo que si algo es susceptible de salir mal, empeorará. Tanto en lo deportivo como en lo institucional. El Real Jaén, en caída libre, cayó derrotado en el duelo de antiguos gallitos ahora necesitados y plagados de urgencias. La victoria de ayer saca al Recreativo de Huelva del descenso y coloca a los jienenses a sólo un punto del pozo de la Tercera División. Con la visita a Linares en el horizonte y con equipos como el Extremadura (que a diferencia de los blancos se ha reforzado muy bien en el zoco invernal) empujando desde atrás (con goleada, por cuatro a cero ayer al gallito Jumilla).

1 REAL JAÉN CF

3 RC RECREATIVO DE HUELVA Segunda derrota en casa de la temporada, después del tropiezo en la jornada siete ante La Roda (0-1). El Real Jaén no gana desde el pasado 27 de noviembre (4-2) ante el colista, Atlético Sanluqueño. Real Jaén CF: Felipe Ramos, David Ordóñez (Álvaro Aguado, min. 76), Nando, Álex Carmona, Bardanca, Óscar Quesada, Vitu, Trujillo, Mikel Orbegozo (Fede, min. 65), Sergio Molina y Santi Villa. RC Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Sedeño, Javi Cantero, José Alonso, Bonaque, M. Ramírez (Pape, min. 75), Núñez, Miguelito (Altamirano, min. 88), Fran Machado (Waldo, min. 54), Jesús Vázquez y Domínguez. Goles: 0-1, min. 1: Núñez; 0-2, min. 5: Miguelito (p.); 1-2, min. 34: Álex Carmona; 1-3, min. 69: Domínguez. Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (C. Andaluz). Amonestó a los locales Álex Carmona y Trujillo y a los visitantes Núñez y Sedeño. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga del Grupo IV de Segunda División B.

Cuando los elementos están en tu contra no se puede y además es imposible. A las ausencias por sanción de Mario Ramón y Víctor Andrés, se sumó la de Cifu por lesión, que se retiró el sábado por unas molestias en el piramidal. Y por si no fueran aún suficientes males, Diego Bardanca, durante el calentamiento previo al choque, sufrió un golpe y se cayó del once (18 puntos de sutura en su cara). De esta forma, ninguno de los tres centrales estaba disponible y Ramón Tejada tuvo que colocar al canterano David Ordóñez, que esta temporada está actuando en el lateral derecho pero que durante su carrera había jugado de central, junto a Álex Carmona, quien precisamente inició la campaña en el lateral derecho. Rafa Mella entraba por Diego Bardanca y se colocaba en el lateral diestro. «No mandé mis naves a luchar contra los elementos», debió pensar el técnico local.

Primer golpe

Pero además, el Real Jaén salió del túnel de vestuarios con el marcador en contra. Nada más arrancar el duelo, minuto 1, Mella no logra despejar un balón y Núñez asestaba el primer golpe. Difícil que se sucedan más errores defensivos en una acción y dar más facilidades en la primera jugada del encuentro a tu rival. Para colmo de males, en el minuto 4, David Ordóñez derriba a Núñez en el área jienense y Miguelito transforma desde los once metros. Tocaba remar muy, pero que muy en contra. Y era una pena, porque Tejada había apostado, pese a las ausencias, por un once ofensivo. El centro del campo era para Óscar Quesada y Sergio Molina, mientras que arriba coincidían Vitu y Mikel Orbegozo con Villa y Trujillo por las bandas.

Los locales intentaron, tímidamente, reaccionar. Santi Villa firmó un disparo, desde dentro del área, que se marchó por la derecha de Rubén Gálvez y el capitán blanco volvió a aparecer para desde la izquierda y con una volea que cogió efecto llevar el susto a la portería del Recreativo de Huelva. Además, Trujillo cedió atrás para Vitu quien con un disparo mordido no encontró los tres palos por muy poco. También Mikel Orbegozo reclamó un posible penalti por empujón en el área.

Los jienenses se habían apoderado del esférico pero seguían adoleciendo de ocasiones que acabaran entre los tres palos. Mal endémico esta temporada. Sergio Molina centraba desde la izquierda y el esférico rematado de cabeza por Trujillo se perdía por encima del larguero del Decano.

El Recre seguía encontrando un filón en los errores de la zaga local. Fran Machado, ex del Real Jaén, se quedaba completamente solo ante Felipe Ramos y su disparo se marchaba ligeramente desviado. La acción había sido invalidada por los colegiados por fuera de juego. Sin duda, era un muy mal día para el talento. Había mucha velocidad, angustiosa por la necesidad de ambas partes de dejar los tres puntos en su casillero, pero desprovista de imaginación y de gracia técnica.

Descanso

El Real Jaén volvió a poner cerco a la portería visitante. Y el premio llegó en el minuto 34 con un cabezazo de Álex Carmona que besó la red recreativista. El centro fue de Sergio Molina, Vitu peinó en el primer palo y el central jienense cabeceó con acierto. 1-2, había partido.

Al descanso se llegó con una acción individual de Nando que se marchó por encima del larguero.

En el segundo round, el Recreativo de Huelva, que había iniciado el partido como si cada segundo fuera el último, empezó a perder tiempo y a pedir la hora. Para los blancos cada minuto empezaba a durar treinta segundos, con muchas prisas por lograr la igualada.

Vitu, a los diez minutos, tuvo el empate, pero se topó con un inspirado Rubén Gálvez. Se jugaba, todo el rato, en el campo del Recre.

El Real Jaén no había cambiado su estilo, pero sí su intención. Dejó a un lado la inteligencia táctica y atacó por todos lados con una abusiva posesión del esférico. El Recreativo achicaba con astucia, intentaba salir de su campo con pulcritud pero sin arriesgar demasiado y no perdía su orden ni con el cansancio, ni con los cambios, ni con el acoso al que le sometió el bloque local. Pero fue un espejismo.

En el minuto 56 Fran Machado dejó su sitio en el terreno de juego a Waldo. El ex jugador blanco fue muy aplaudido por la afición jienense. El primer cambio de los locales llegó en el minuto 65, Mikel Orbegozo, que no entró mucho en juego, fue sustituido por Fede.

El Recreativo empezó a sentirse más cómodo, ante un Real Jaén que hacía tiempo había dejado de dar noticias ofensivas. Y en esas llegó el uno a tres, obra de Domínguez, que ajustó un disparo raso al palo izquierdo de la portería defendida por Felipe Ramos. Las protestas arreciaron y los gritos de «¡Tejada vete ya!» y las quejas hacia el palco subieron sus decibelios.

Canterano

Corría el minuto 70 y el Recreativo, que en sus últimos siete partidos no había marcado más de un gol, con cuatro empates a cero, ya había celebrado tres en el coliseo blanco.

Tejada apostó por sacar al canterano Álvaro Aguado por David Ordóñez retrasando la posición del versátil Óscar Quesada.

Y el roto pudo ser mayor. Entre Núñez y Miguelito montaron una contra eléctrica que acabó con un disparo alto. El Real Jaén hacía ya muchos minutos que había entregado la cuchara.

Vitu, voluntarioso como siempre pero negado con el gol, cabeceó en el 85 pero su disparo lo sacó Rubén Gálvez cuando ya se cantaba el gol.

Al partido sólo le faltaba la aparición milagrosa de Felipe Ramos. En el 89 salvó el cuarto ante un disparo de Domínguez que se colaba en su portería.

Al final, se consumó el segundo tropiezo en casa de la temporada. El Real Jaén, que no gana desde el pasado 27 de noviembre cuando derrotó 4-2 al colista Atlético Sanluqueño, se coloca a un sólo punto del descenso. Y el próximo domingo debe rendir visita al Linares Deportivo (17:00 horas). El Real Jaén necesita hacer una profunda reflexión en todos sus estamentos. En los tres últimos cursos ligueros ha pasado de pelear por la permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional a suspirar por eludir el descenso al infierno de la Tercera División.