Tejada: «Es muy complicado que no nos afecte esta situación»

La rueda de prensa del entrenador del Real Jaén estuvo marcada por las declaraciones que el día anterior había realizado, en ese mismo escenario, el máximo accionista de la entidad jienense, Juan Miguel Hitos. La plantilla acudió a escuchar las palabras de Hitos y ayer Tejada reconoció que será muy complicado abstraerse de toda esta situación. «Estuvimos todos en la rueda de prensa. Ahora nos veremos las caras y analizaremos la situación. Trataremos de separar lo que es el partido de lo demás para que no nos afecte esta situación. No sabemos si vamos a cobrar, si el club va a recaer en un nuevo inversor. La situación es muy difícil, es complicado que no afecte. Al final tenemos esa sensación de inseguridad. No conseguimos cogernos todos de la mano y sacar esto adelante para juntar el puzzle y que al final sea el Real Jaén el que salga beneficiado».

El principal objetivo de Tejada pasa por centrar a sus jugadores en el trascendental duelo de este domingo. Un enfrentamiento entre dos conjuntos históricos del fútbol andaluz. Real Jaén y Recreativo de Huelva se verán las caras en el Nuevo Estadio de La Victoria en lo que será «un duelo de dos equipos necesitados de puntos. Con una situación parecida, con una crisis importante a nivel institucional, con deudas con Hacienda y Seguridad Social, ellos con trabajadores en huelga. En casa mantenemos buen nivel, fuera es donde estamos necesitando encadenar una racha más positiva. Cuando empatas fuera, no te queda más remedio que ganar en casa. El equipo debe ser capaz de aislarse del maremágnum de problemas que tenemos y que el domingo consigamos los tres puntos», manifestaba el técnico blanco, Ramón Tejada.

Analizando el desarrollo deportivo del Decano del fútbol español, Tejada describía al Recreativo de Huelva como «un equipo que tiene buen manejo de balón, posicional y bien colocado. Cuenta con jugadores importantes aunque están algo negados de cara a gol. Es un equipo que no le pierde la cara a los partidos, comprometido. Saben que la situación en la que viven, lo único que puede sostener a la entidad es lo deportivo».

En cuanto al estado de los efectivos de la plantilla jienense, Tejada indicaba que «contaremos con las ausencias de Víctor Andrés y Mario Ramón por cumplir ciclo de tarjetas amarillas, a lo que se sumará la baja de Joserra, que en esta semana ha ido aumentando la carga de trabajo aunque realizando tareas individuales. El resto de jugadores se encuentran en buen estado y podemos contar con ellos de cara al partido del domingo».

En el Recre será baja Iván Aguilar, que sigue sin incorporarse con normalidad al día a día y que queda descartado para el encuentro del domingo en Jaén. El que sí estará será el central Ubay Luzardo que, una vez tratados sus problemas personales, se ha sumado con total normalidad al trabajo grupal.

Además, para el encuentro de este domingo, el Recre cuenta con las bajas seguras de Ale Zambrano y Mario Marín, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que el resto de jugadores que terminaron con molestias el choque ante el Marbella (Núñez, Iván Robles y Manu Ramírez) no deben tener problemas para ser de la partida.

Sin duda, será un duelo con muchas urgencias clasificatorias. El Recreativo de Huelva llegará a la capital del Santo Reino como cuarto clasificado por la cola con 19 puntos en su casillero. Cuatro puntos más tiene un Real Jaén que ocupa el puesto 13. El Recre no logra ganar desde la undécima jornada, desde entonces sólo ha firmado seis empates, cuatro de ellos a cero. Precisamente hay que destacar que el domingo se miden los dos equipos que más empatan del grupo, once los blancos y diez el Recre en 20 jornadas.