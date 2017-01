Juan Miguel Hitos: «Me siento engañado, me han dejado solo»

La expectación, como suele pasar en estos casos, superó a la actualidad. Sergio Hitos ya contó a IDEAL el pasado 9 de diciembre que «la hipoteca de la concesión es la solución global del Real Jaén». Y esa sigue siendo la principal baza de los que están, Inaltia Sports, y según desveló ayer el máximo accionista también de los que quieren desembarcar en el Real Jaén. Hitos reconoció estar en negociación con tres grupos de inversión (de Granada, Madrid y Sevilla) incluso dejó caer la posibilidad de que alguno de ellos tuviera una buena sintonía con el Consistorio y pudiera contar con el compromiso municipal de la cesión administrativa del Nuevo La Victoria, encallada desde hace más de un año.

El problema es que la hemeroteca es tozuda y el primer edil, Javier Márquez, siempre ha mantenido idéntico discurso: «La concesión no se dará a nadie para hipotecarla». Ayer mismo desde el Consistorio se mandó un comunicado incidiendo en esta idea.

Con todo, el club blanco sigue herido de muerte, con una deuda de cinco millones de euros y sin que a día de hoy se haya cerrado acuerdo alguno para la cesión del principal paquete accionarial de la entidad. Y a los trabajadores y jugadores se les adeuda la nómina del mes de diciembre, que no se abona al estar contemplada en el hipotético traspaso y no habrá movimientos en el zoco invernal para no hipotecar a los que puedan aterrizar. Pero el reloj marca su paso de forma inexorable.

Hitos se siente «abandonado y engañado» y pide ayuda al Ayuntamiento y a todos los que amen a un club centenario con una mala-malísima salud de hierro. Nadie puede discutir su aportación y desvelos en su primera etapa (casi tres millones de euros de su bolsillo), pero el mundo del balón es de memoria a muy corto plazo. Ahora la entidad necesita un plan de acción global (económico y deportivo) a largo plazo para garantizar la viabilidad del club y no repetir errores pasados.

Antes de someterse a las preguntas de los medios de comunicación, Juan Miguel Hitos quiso hacer una exposición de la situación del Real Jaén: «Hace ya diez años salí de este club poniendo casi tres millones de euros. Y el motivo por el que volví es porque el Real Jaén estaba inmerso en una delicada situación económica y Rafael Teruel estaba intentando vender las acciones de la entidad. Por eso intenté ejercitar mi opción de compra, tuve que ir a los juzgados y allí me dieron la razón. Nada más tener las acciones recibí todos los apoyos institucionales y me ofrecieron conseguir la concesión del estadio, de sus aprovechamientos. Mi idea no era quedarme con las acciones, las puse a disposición, nadie las quiso. Por eso me las quedé. Cuando nos quedamos con ellas decidimos hacer un proyecto. Se llegó a un acuerdo, se formó un Consejo representado por personas de Jaén, con Higinio Vilches y Juan Carlos Hidalgo. Posteriormente ocurre la dimisión de Vilches y después de eso todas las posibles ayudas, ofrecimientos para negociar con Hacienda y Seguridad Social, se nublan y nadie da ningún apoyo. Ni apoya el Ayuntamiento ni se ayuda a un posible acuerdo con Seguridad Social y Hacienda».

En cuanto a la delicada situación de la entidad señaló que «hay una deuda cercana a los cinco millones de euros. La única forma de pagarla es que venga alguien y ponga esa cantidad o que el club genera recursos para poder abonarla. Y en este sentido, la única forma es subir a Segunda A o conseguir la cesión del estadio. Si no ocurre esto es inviable». Además, destacó que «no habrá ninguna transferencia de acciones esta semana. Los posibles inversores saben que las soluciones para el Real Jaén son las que he comentado anteriormente. Todos estamos pensando en que el club siga adelante. Por responsabilidad tengo que estar aquí».

Hitos quiso subrayar que «es fácil comprobar el dinero que he puesto para pagar la nómina de los jugadores, porque se les puede preguntar a ellos el origen de las transferencias» y agradeció «el trabajo y el dinero, de su bolsillo, de los consejeros, para costearse los viajes. También nos han ayudado mucho Diputación y Caja Rural».

Negociaciones

En cuanto a los contactos para un posible cambio en el accionariado de la entidad aseguró que «estamos en negociación con tres grupos. El granadino es uno de ellos. El inversor que está detrás no lo conocemos personalmente. Nos han informado por encima. Además existe un acuerdo de confidencialidad. Con los tres grupos avanzamos en la línea de dar viabilidad al club, porque de nada sirve transferir las acciones si no tienen un proyecto de viabilidad. Pero también hace falta un acuerdo con Hacienda, Seguridad Social y la Concesión, o se dan las tres condiciones o se tiene que poner cinco millones de euros. En el acuerdo con los tres grupos, lo primero que está estipulado es que la nómina que hay pendiente se abonaría, por eso no se ha abonado a día de hoy y pido disculpas, porque está dentro del acuerdo».

En este sentido añadió que van «a poner todo el esfuerzo para seguir adelante, pero necesitamos el apoyo del Ayuntamiento. Llegan facturas de luz, agua (de los últimos 36 meses de casi 40.000 euros) y en todos los clubes de esta categoría las paga el Ayuntamiento».

Además volvió a explicar su idea sobre la concesión. «Una concesión intervenida por el Ayuntamiento, en la que el Consistorio tenga que dar su aprobación cada vez que se quiera sacar dinero y todo iría para pagar a futbolistas y deuda del club. No encuentro razón para que se nieguen a esto. El club carece de activos. Si nos dan la concesión y no le hacen una hipoteca, todos los acreedores van a venir y la van a embargar». En este sentido, el abogado del club, Jesús Patón, añadió que «queremos reunirnos para solucionar esto. Nos pueden poner un interventor, y si he conseguido mil euros que yo no pueda sacarlos si usted no firma y se asegura de que irá a pagar deudas del Real Jaén».

Hitos explicó que «la concesión cuando se empieza a decir que no se da es cuando se va Higinio. Yo me siento engañado. No estuve aquí y no sé si puede haber similitud con la época de Teruel. Pero cualquier club en Segunda B no puede existir por sus propios medios. O alguien pone dinero o recibe ayudas. Ojalá el Real Jaén ingresara 800.000 euros como dicen algunos. No estoy dispuesto a poner dinero para tirarlo. Me han cambiado el discurso, me dijeron que me ayudarían, y por eso lo he cambiado yo también. O generamos más o ponemos. No hay más opciones».