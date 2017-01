El día de aportar algo de luz

Llegó el día más esperado por la afición blanca. Hoy, a partir de las 12:00 horas, comparecerá el máximo accionista del Real Jaén, Juan Miguel Hitos, en una ansiada rueda de prensa para aportar luz y taquígrafos sobre la actualidad del club jienense y los movimientos que se están produciendo en torno a un posible cambio del principal paquete accionarial del club, en poder de Inaltia Sports. Junto a Hitos comparecerán su hermano, Sergio Hitos (presidente en funciones desde la marcha de Higinio Vilches y Juan Carlos Hidalgo por desavenencias con la gestión de Hitos y el despido de dos trabajadores) y Jesús Patón, abogado del Real Jaén y secretario del Consejo.

Salvo giro inesperado de última hora las negociaciones para el traspaso accionarial no están cerradas. Y no se descarta ninguna fórmula, incluso la posibilidad de que siga Inaltia en el club junto al respaldo económico de algún inversor.

El principal escollo está representado por la Agencia Tributaria. El Real Jaén tiene embargados sus ingresos futuros por Hacienda. El conjunto blanco ha dejado de abonar las cantidades fijadas en el convenio y ha dedicado sus escasos recursos económicos a hacer frente al gasto corriente de la presente temporada. Pero además, los trabajadores y la plantilla no han percibido la nómina correspondiente al mes de diciembre y que el máximo accionista aseguró a esta redacción que estaría «abonada para antes del cinco de enero». En principio podría estar supeditada al acuerdo que se está fraguando, pero no son pocas las voces en el club que se preguntan por qué no se puede cumplir con los compromisos adquiridos independientemente de quien acabe cogiendo las riendas del club con un acuerdo de pago entre ambas partes.

Además, hay que subrayar que el Real Jaén no es la única entidad en el mercado. El propio Recreativo de Huelva, el próximo rival de los blancos (domingo, a partir de las 16:00 horas en el Nuevo La Victoria) se haya inmerso en un proceso para sacar antes de finales de mes el pliego de condiciones para la venta del paquete mayoritario de acciones. Y los mismos que se interesan por la situación del Real Jaén lo hacen también por el Decano del fútbol español. La pregunta es si en la casa blanca están dispuestos a esperar a esta especie de subasta.

Dinero para acabar campaña

El Real Jaén necesita entre 300.000 y 400.000 euros para finalizar, sin problemas económicos, la actual temporada. Pero el principal problema son las deudas que arrastra con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. Los actuales dirigentes han explicado en varias ocasiones tener dos planes de acción para hacer frente a estos compromisos. Incluso apostaron, para seducir a Hacienda, últimamente reacia a conceder más aplazamientos o periodos de carencia, abonar importantes cantidades por adelantado. Pero necesitaban el apoyo del Ayuntamiento de la capital. Curioso resulta que el primer edil de Jaén, Javier Márquez, en sus últimas declaraciones públicas haya manifestado que no tiene en el registro del Consistorio ninguna petición de la entidad jienense para celebrar un cónclave en las próximas fechas.

Además, no hay que olvidar la precaria situación deportiva. A sólo dos puntos de los puestos de promoción para eludir el descenso y a cuatro del descenso directo (que precisamente marca el Recreativo). La mayoría de conjuntos del Grupo IV están rastreando el mercado y muchos ya han anunciado varios refuerzos. Mientras, en la casa blanca los fichajes se encuentran congelados, a la espera de lo que suceda con el supuesto traspaso del principal paquete accionarial. La plantilla necesita refuerzos, se reconoció públicamente que al menos un pelotero por línea. Y si en el zoco invernal es complicado acertar, hacerlo llegando a última hora se antoja jugar a la lotería. Con todo, hoy darán la cara los responsables de la entidad, está por ver cuánta luz aportan.